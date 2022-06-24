Мультикультурная Якутия
Во время ысыаха на автодороге «Нам» будут работать камеры фотовидеофиксации
Во время проведения национального праздника «Ысыах Туймаады 2022» на автодороге «Нам» будут работать камеры фотовидеофиксации
Во время проведения национального праздника «Ысыах Туймаады 2022», для предупреждения правонарушений в области дорожного движения, и предотвращения дорожно-транспортных происшествий на 9 и 11 километрах автодороги «Нам» будут установлены 2 стационарных комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Данные комплексы будут работать на выявление таких нарушений, как скоростной режим и движение по обочине. Еще один стационарный комплекс будет установлен на 16 км., и также будет нацелен на выявление нарушений скоростного режима.
Кроме этого, на улицах Олега Кошевого, Советская, Мархинская и до 29-го км. Намского тракта будут курсировать 3 мобильные камеры фотовидеофиксации. Камеры установлены в специальных транспортных средствах, которые имеют опознавательные знаки. Напоминаем, что мобильные камеры имеют возможность фиксировать нарушения правил дорожного движения в автоматическом режиме в обоих направлениях, как при стационарном положении спецавтомашины, так и при его движении. Все камеры будут работать в режиме реального времени, круглосуточно.
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