Во время ысыаха до местности Ус Хатын будут курсировать новые автобусы

25 и 26 июня муниципальные автобусы будут осуществлять перевозку пассажиров от автовокзала до местности «Үс Хатыҥ». Стоимость проезда составит 50 рублей.

Директор МУП «ЯПАК» Валерий Домотов сообщил, что горожан на ысыах и обратно будут возить 20 новых автобусов с кондиционером, которые были закуплены этой весной в рамках модернизации парка общественного транспорта к 100-летию ЯАССР.

«Интервал между поездками с автовокзала составит 7-10 минут. С местности «Үс Хатыҥ» до города автобусы будут ездить в зависимости от наполняемости автобусов. Кроме того, нами будет задействован бесплатный шатл для населения от центрального входа в «Үс Хатыҥ» до конечной точки палаточного городка», — сказал Валерий Домотов.

Кроме того, по маршруту «Медцентр — «Үс Хатыҥ»» 25 и 26 июня будут курсировать 50 автобусов некоммерческой организации «Союз Авто». Их тариф на проезд также составит 50 рублей.

Напомним, юбилейный 25-й ысыах в местности «Үс Хатыҥ»будет посвящен празднованию 100-летия Якутской АССР, 390-летию со дня основания города Якутска, 200- летию представительного органа Якутска – Якутской городской Думы, Году культурного наследия народов России и Году матери в Республике Саха (Якутия).