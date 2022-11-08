Во время рейдов оштрафуют владельцев собак, гуляющих без надзора

Рейды по соблюдению правил содержания домашних животных проводят в Якутске. Сегодня, 8 ноября, в Автодорожном округе отловили двух хозяйских собаки на улице Автомобилистов и переулке Ивана Арбиты. Животных доставили в пункт передержки животных по улице Очиченко, 57. Их владельцев привлекут к административной ответственности с наложением штрафа, сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru Источник: тгк @yk24ru

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх