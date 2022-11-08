08.11.2022
22:03
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Якутск

Во время рейдов оштрафуют владельцев собак, гуляющих без надзора

Рейды по соблюдению правил содержания домашних животных проводят в Якутске. Сегодня, 8 ноября, в Автодорожном округе отловили двух хозяйских собаки на улице Автомобилистов и переулке Ивана Арбиты. Животных доставили в пункт передержки животных по улице Очиченко, 57. Их владельцев привлекут к административной ответственности с наложением штрафа, сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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