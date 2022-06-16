Во время проведения Ысыаха Олонхо будут работать 13 паромов

Для удобства гостей и участников Ысыаха Олонхо в селе Верхневилюйск Верхневилюйского района будет задействовано 13 паромов на 4 паромных переправах.

Ранее на заседании оргкомитета глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу обеспечить трансфер участников и гостей к месту проведения мероприятия.

«Движение паромов будет осуществляться по графику с интервалом в один час. Всего к перевозкам пассажиров привлечены 13 паромов вместимостью от 10 до 42 легковых автомобилей. Помимо паромов на всех переправах имеются 7 судовладельцев с лицензией на перевозку пассажиров», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев.

Сейчас идёт обустройство причалов, они будут обеспечены санитарными точками и туалетами. Также будут установлены информационные щиты и дорожные знаки.

На паромах установят датчики, также будут установлены 4 камеры видеонаблюдения на причалах «Верхневилюйск — Хоро». В течение всего времени следить за ситуацией будут сотрудники ГИБДД.

Следить за временем прибытия и отбытия паромов можно в мобильном приложении «Паромы Якутии».

В перевозках будут задействованы паромные переправы:

– Сунтар – Устье: на 1 рейс 32 легковых автомашин, 4 большегруза. Количество рейсов по 10 ед. на каждого перевозчика, всего 40 рейсов.

– Крестях – Мирный: на 1 рейс 28 легковых автомашин, 3 большегруза. Количество рейсов по 11 ед. на каждого перевозчика, всего 35 рейсов.

– Переправа у с. Кюндядя: на 1 рейс 10 легковых автомашин, 1 большегруз. Количество рейсов по 10 ед.

– Верхневилюйск – Хоро: на 1 рейс 42 легковых автомашин, 5 большегрузов. Количество рейсов по 5-10 ед. на каждого перевозчика, всего 20 рейсов.

Напомним, Ысыах Олонхо начнётся 20 июня в Верхневилюйске на берегу реки Вилюй в ландшафтно-этнографическом комплексе «Түгэхтэй.