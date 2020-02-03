03.02.2020
21:06
24
Якутск
Во время прощания с Сергеем Черных перекроют улицу Богатырева
Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности передвижения жителей и гостей столицы во время проведения гражданской панихиды ЧЕРНЫХ Сергея Георгиевича будет временно ограничено движение транспортных средств 4 февраля 2020 года в городском округе «город Якутск» с 10:30 часов до 13:30 часов на следующих улицах:
— улица Богатырева от пересечения улицы Хабарова, улицы Богдана Чижика до пересечения улицы Губина.
Временная схема движения городского автобусного маршрута № 17:
Источник: Якутск.рф
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