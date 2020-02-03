Во время прощания с Сергеем Черных перекроют улицу Богатырева

Уважаемые жители и гости столицы! Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности передвижения жителей и гостей столицы во время проведения гражданской панихиды ЧЕРНЫХ Сергея Георгиевича будет временно ограничено движение транспортных средств 4 февраля 2020 года в городском округе «город Якутск» с 10:30 часов до 13:30 часов на следующих улицах: — улица Богатырева от пересечения улицы Хабарова, улицы Богдана Чижика до пересечения улицы Губина. Временная схема движения городского автобусного маршрута № 17:

Источник: Якутск.рф

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