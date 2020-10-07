Во время пожаров в Нерюнгри был совершен большой подвиг

В ночь на 6 октября в г. Нерюнгри произошли пожары в шести многоквартирных жилых домах. Такого массового возгорания не помнят даже опытные пожарные Нерюнгринского района. Неизвестными лицами были совершены массовые поджоги деревянных домов.

Жители пострадавших от пожара домов выражают благодарность личному составу Отряда государственной противопожарной службы РС (Я) №24 по МО «Нерюнгриский район», усилиями которого были спасены их жизни и сохранены дома.

Начальник караула №4 ПЧ-7 Станислав Миронов был поднят по вызову №3. На момент прибытия караула в городе горело уже четыре дома. Когда Станислав прибыл в пожарную часть, диспетчер ЦППС сообщил еще об одном поджоге в доме по ул. Чурапчинская 15/1. Как раз в этом доме проживает сам Станислав со своей семьей.

Он до приезда пожарно-спасательной службы незамедлительно прибыл на место пожара, понял, что выхода для самостоятельной эвакуации у жильцов не было, так как лестничные пролеты были объяты пламенем.

Моментально оценив ситуацию, Станислав передал своим коллегам необходимую информацию о месте и характере возгорания. Пожарная техника быстро прибыла на место пожара. Зная, что на втором этаже двенадцатой квартиры находятся двое малолетних детей, один из которых новорожденный, Станислав, приставив штормовую лестницу, сразу бросился им на помощь.

Станислав самостоятельно эвакуировал двух маленьких детей, одному из которых было всего две недели, помог выбраться и двум взрослым членам этой семьи. Так, пожарный лично спас четверых человек из задымленной квартиры горящего дома.

В квартиру №11 на втором этаже также сразу была подана пожарная лестница пожарными караула №3 ПЧ-14 ОФПС Нерюнгринского гарнизона. Таким образом, еще четверо жителей этой квартиры силами 4 караула ПЧ-7, командиром отделения Андреем Безродным и пожарным Никитой Орищенко были оперативно эвакуированы.

Пока шла эвакуация людей, производилось тушение пожара в подъезде.

Благодаря грамотной оценке ситуации начальника караула Станислава Миронова, а также оперативным действиям пожарно-спасательной службы Нерюнгринского района, удалось спасти жизни восьмерых людей и дом от серьезных повреждений.