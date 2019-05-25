Во время паводка Среднеколымские энергетики работают в режиме повышенной готовности

В связи с прохождением паводка в Якутии персонал Среднеколымского РЭС Сахаэнерго работает в режиме повышенной готовности. Энергетики продолжают вести мониторинг движения ледохода и осуществляют постоянный контроль состояния энергооборудования.

По ситуации на 23 мая 2019 года подтопленных объектов Сахаэнерго нет. Однако в паводкоопасной зоне находятся высоковольтные воздушные линии. Специалисты Среднеколымского РЭС готовы обеспечить безопасность населения и энергообъектов в случае подтопления.

В режиме повышенной готовности находятся 14 сотрудников аварийно-восстановительных бригад, 2 единицы автотехники. Организовано взаимодействие с органами власти, подготовлены материалы, оборудование и автотранспорт, необходимые для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварий.

По информации ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 16 часов местного времени уровень воды снизился до 11 м 79 см с 12 м 09 см (при критической отметке 12 м).