07.01.2023
18:20
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Происшествия

Во время аварии на Сергеляхе спасатели нашли мужчину без сознания

Сегодня 07.01 произoшло аварийное отключение света по адресу Сергеляхское шоссе 5км (всего 60 домов). При обходе и оповещении населения спасателями МКУ УГО ЧС и ОПБ в одном из домов по адресу Сергеляхское шоссе, 5 км, 22/4, в собственном гараже был обнаружен мужчина пожилого возраста в бессознательном состоянии. Причиной стало отравление угарным газом при эксплуатации бензогенератора.

Под командованием старшего смены Задорожного М.С были приняты меры для эвакуации пострадавшего в безопасное место и проводились мероприятия оказания первой помощи (сердечно-легочная реанимация), поддержка пострадавшего в сознании, вызов бригады 03. Дедушку передали скорой помощи в сознании.

Фото: тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии

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