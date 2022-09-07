Во Владивостоке завершились Дни якутского кино, проходившие в рамках Восточного экономического форума и Дней Якутии во Владивостоке.

В рамках культурной программы ВЭФ с 2 по 6 сентября приморские зрители смогли познакомиться с последними работами якутских кинематографистов, а также лично пообщаться с их создателями. Зрители посмотрели новинки якутского кино: «Холодное золото» (16+), «Джулур: Мас-рестлинг» (16+), «Бүгүн-Былыр» («Сегодня-Прошлое») (6+), «Дикий челлендж» (16+), «Вертолёт» (16+).

Как рассказала заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина, зрители более чем тепло приняли якутские картины, отметив профессионализм, драматические моменты, сложность съемок и игру актеров.

— Подобные Дни кино позволяют жителям других регионов ближе познакомиться с уникальной самобытной культурой Якутии. Отмечу прекрасную организацию Дней Якутского кино со стороны нашей Государственной кинокомпании «Сахафильм». Были отобраны картины, которые рассказали зрителям и о наших национальных видах спорта, и о нашей культуре, показали нашу природу, переживания простых людей и конечно историю, реальную историю периода войны. На встречу со зрителями Приморья приехали наши ведущие режиссеры, продюсеры, кинематографисты. Особое впечатление произвел фильм «Холодное золото», поскольку съемки проходили зимой, и это многих очень их удивило. Отметили и то, что фильм основан на реальных исторических фактах и рассказывает историю неизвестной стороны войны. Тепло приняли и другие картины, примеру, добрую светлую энергетику фильма «Бугун-Былыр». Можно с уверенностью сказать, якутское кино ждут здесь снова, — рассказала Силина.

В День открытия Дней якутского кино с показом фильма «Холодное золото» в зале был аншлаг, после показа фильма состоялось общение с кинематографистами, отдельно отмечали работу режиссера Петра Хики, игру актеров. Уже 3 сентября приморским зрителям был представлен «Джулур: мас рестлинг», картину представлял режиссер Валентин Макаров. Фильм впечатлил приморцев, многое узнали о национальном виде спорта впервые, расспрашивали об истории Якутии, актёрах и дальнейших проектах и планах. 4 сентября презентовали фильм «Дикий Челлендж» именитого в Якутии режиссера Михаила Лукачевского. Данная картина является первым проектом в его репертуаре в жанре приключенческой комедии. Съёмки фильма проходили в живописнейших местах Якутии, также в природном парке Ленские столбы и в столице Казахстана. Продюсерами фильма являются Дмитрий Шадрин и Алексей Егоров. 5 сентября был презентован фильм «ВЕРТОЛЕТ» — драма Михаила Лукачевского, рассказывающая о сложном положении отдаленных районов, о проблемах транспортной логистики. Главный герой фильма Гаврил Менкяров, это вторая картина с его участием в программе «Дни якутского кино». Зрители высоко оценили драматическую игру актера и острую социальную тему. 6-го сентября была показана заключительная карттина Дней якутского кино «Бугун БЫЛЫР».