Во Владивостоке установлен мировой рекорд, включенный в программу МСИ «Дети Азии» – 2022

Самая продолжительная тренировка в мире прошла во Владивостоке.

Накануне всенародного празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке состоялась 10-часовая тренировка «День Рекордов и Побед». Она вошла в Книгу рекордов России как самая продолжительная. В масштабной спортивной акции принял участие Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» участниками и зрителями тренировки стали более 4 тысяч человек.

Тренировка прошла по 15 видам спорта, включенным в программу игр «Дети Азии» – 2022: бадминтон, волейбол, дзюдо, баскетбол, самбо, танцевальный спорт, бокс, художественная гимнастика, тхэквондо, спортивная борьба, легкая атлетика, стрельба из лука, футбол, пулевая стрельба, настольный теннис.

Спортивный 10-часовой флешмоб провели двукратный чемпион Олимпийских игр по боксу Олег Саитов, двукратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, чемпионка Олимпийских игр по легкой атлетике Ирина Привалова, двукратный призер Олимпийских игр по тхэквондо Алексей Денисенко, семикратный чемпион мира по самбо Раис Рахматуллин, чемпион Олимпийских игр по волейболу Тарас Хтей, многократный призер чемпионатов Европы, капитан сборной России по мини-футболу Николай Переверзев, многократный чемпион мира по танцевальному спорту (брейкинг) Константин Елисейцев и другие титулованные спортсмены.

За зрелищным мероприятием наблюдали представители Международного комитета и дирекции Международных спортивных игр «Дети Азии», президенты всероссийских спортивных федераций и, конечно же, приморские болельщики.

Принял участие в масштабной тренировке и Губернатор Приморья. Он спарринговал в боксерском ринге с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

«Мы не в первый раз с Олегом Николаевичем тренируемся, рад, что снова встретились и потренировались – у него есть сила удара. Вообще я первый раз участвую в мероприятии такого формата. Это очень интересно. Работаешь в ринге, а рядом с тобой – олимпийские чемпионы по другим видам спорта. Это престижно и запоминается на всю жизнь», – поделился спортсмен.

По словам организатора мероприятия, генерального директора Дирекции МСИ «Дети Азии» Эльмира Валитова, по всей стране накануне 9 мая проводится ежегодная акция «Рекорд Победы». В Приморье ее решили приобщить к еще одному значимому событию, которое пройдет во Владивостоке с 27 июля по 8 августа, – Международным спортивным играм «Дети Азии».

По завершению тренировки Губернатор Приморья вручил сертификаты Послов игр «Дети Азии» звездам российского спорта.

«Это самая массовая и продолжительная тренировка в стране. Среди тех, кто сегодня принимал в ней участие – звезды, которые достигнут больших успехов и будут представлять честь Приморского края и Российской Федерации. Сегодняшнее мероприятие было посвящено 77-й годовщине Великой Победы. Той победы, которую нам завоевали наши деды и прадеды. Они подарили нам жизнь. Сейчас наши воины защищают мир, воюя на Украине. Среди них – также много представителей различных спортивных клубов. Именно из таких ребят вырастают настоящие герои. Надеюсь, что такие тренировки войдут в число постоянных, и Владивосток будет оправдывать звание спортивной столицы всего Дальнего Востока», – заявил Олег Кожемяко.

По итогам 10-часовой тренировки главный редактор и основатель Книги Рекордов России Станислав Коненко заявил, что регламент рекорда был соблюден, никто правила не нарушил.

«Я наблюдал сегодня за этим мероприятием 10 часов и скажу, рекорд “Тренировка по наибольшему количеству видов спорта, проводимых одновременно в одной локации за 10 часов в мире” с результатом 15 видов спорта и количеством участников 1 227, официально зафиксирован», – объявил он.

Напомним, VII Международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся в Приморском крае с 27 июля по 8 августа по поручению Президента России Владимира Путина. Ожидается, что общая численность участников составит около 2 000 человек. В соревнованиях будут участвовать спортсмены 16 лет и моложе. Всего планируется разыграть 275 комплектов медалей в 19 видах спорта.