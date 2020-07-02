Во Владивостоке убит криминальный авторитет из Якутии

В полицию поступило сообщение о том, что вблизи поселка Городечное Надеждинского района Приморского края обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти.

Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями против личности Управления уголовного розыска приморской полиции организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание гражданина, причастного к совершению данного преступления.

Установлено, что погибший находился в федеральном розыске ОМВД России Сунтарского улуса Якутии по подозрению в совершении тяжкого преступления против жизни и здоровья.

В результате целенаправленной оперативной работы, правильно спланированных и грамотно проведенных оперативно-розыскных мероприятий, за совершение тяжкого преступления сотрудниками УУР УМВД России по Приморскому краю задержан 30-летний уроженец Якутии.

В отделе полиции задержанный признался в совершении преступления и пояснил, что в начале января на одной из авторазборок Владивостока на почве личных неприязненных отношений у него произошел конфликт с погибшим. В ходе ссоры подозреваемый нанес ножевые ранения своему оппоненту, в результате которых он скончался. Затем в багажнике автомашины злоумышленник вывез тело в лесной массив, расположенный вблизи поселка Городечное Надеждинского района.

Следователем СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Убийство). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Фигуранта заключили под стражу.