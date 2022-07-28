Во Владивостоке стартовали игры «Дети Азии»!

Во Владивостоке стартовали VII Международные спортивные игры «Дети Азии» Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников, пожелав им силы духа, преодоления себя и воплощения в жизнь олимпийского девиза: «Быстрее, выше, сильнее – вместе», сообщает тгк Правительство РФ

В этом году в играх принимают участие около 1,5 тыс. спортсменов из 14 азиатских стран. Соревнования продлятся 11 дней. Будет разыграно 273 комплекта наград в 19 дисциплинах. «Эти соревнования призваны еще раз продемонстрировать всему миру объединяющую силу спорта. Уверен, игры станут настоящим праздником для всех участников и зрителей, подарят яркие эмоции и откроют новые имена будущих звезд мирового спорта», – сказал вице-премьер.

Он отметил, что за 26 лет существования игры подарили много звезд мирового спорта. В их числе чемпион Олимпийских игр 2012-го в Лондоне Арсен Галстян, победительница Олимпийских игр в Токио 2020-го Лилия Ахаимова, двукратная победительница Олимпийских игр 2020-го в Токио Виталина Бацарашкина и другие.