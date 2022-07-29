Во Владивостоке состоялось открытие игр «Дети Азии»

Крупнейший детско-юношеский праздник собрал почти 1500 спортсменов из 12 стран и восьми команд России.



Во Владивостоке состоялась церемония открытия VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Крупнейший детско-юношеский праздник собрал почти 1500 спортсменов из 12 стран и восьми команд России. Сборную Якутии представляют 120 спортсменов и 50 тренеров в 18 видах спорта, сообщает ЯСИА.

В церемонии принял участие олимпийский чемпион по вольной борьбе Павел Пинигин.





Затем почти 1500 спортсменов из 12 стран и восьми команд страны прошли в параде участников. Парад судей возглавила главный судья игр, олимпийская чемпионка по гимнастике Татьяна Горбунова.

Зачитал обращение президента России Владимира Путина его помощник Игорь Левитин.



«Игры завоевали большую популярность, были признаны соревновательной площадкой для энергичных, талантливых ребят, приверженцев физической культуры, активного и здорового образа жизни. Отрадно, что многие из них связали свою дальнейшую судьбу с профессиональным спортом и с успехом выступают на престижных мировых площадках. Конечно, ваши традиционные соревнования служат продвижению принципов олимпизма, развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению дружеских и личных контактов. Уверен, что нынешние игры пройдут успешно, запомнятся накалом честной, бескомпромиссной борьбы, интересной и разнообразной культурной программой. Желаю вам удачи и всего наилучшего», — передал обращение Игорь Левитин.

Министр спорта России Олег Матыцин передал слова приветствия от вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.



«История игр началась 26 лет назад, и за это время они подарили нам много звёзд мирового спорта. Именно здесь мы впервые услышали имена будущих олимпийских чемпионов: дзюдоиста Арсена Галстяна, чемпионки по спортивной гимнастике Лилии Ахаимовой, стрелка Виталины Бацарашкиной. При поддержке президента Российской Федерации мы продолжаем проводить на территории нашей страны соревнования российского и международного формата, сохраняем и наращиваем соревновательную деятельность. Мы благодарны нашим друзьям из дружественных стран за неизбежность решения об участии в играх в нашей стране. Эти соревнования признаны ещё раз продемонстрировать всему миру объединяющую силу спорта», — сказал министр.



В свою очередь президент Международного комитета Игр «Дети Азии» Владимир Максимов отметил уровень организации игр в Приморском крае, ведь из-за пандемийных ограничений времени на подготовку было не так много.



«Игры, рождённые в Якутии, ныне объединяют тысячи юных атлетов из разных стран. Для нас имеет большое значение воспитание сильной и многогранной личности, которая не только стремится к победе и уважает соперников, но и знает, и ценит культурное разнообразие, культуру и историю других народов», — отметил он.

Также приветствовал участников президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он обратил внимание на то, что главным принципом игр является соблюдение олимпийских ценностей: дружбы, уважения и стремления к совершенству. Официальная часть церемонии завершилась поднятием флага Международных игр «Дети Азии». Внесли флаг именитые спортсмены, в том числе чемпион I Международных спортивных игр «Дети Азии-1996» по боксу, бронзовый призёр XXIX Олимпийских игр 2008 в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, трёхкратный чемпион Европы Георгий Балакшин и чемпион I Международных спортивных игр «Дети Азии -1996 г», чемпион Азии по вольной борьбе, бронзовый призёр чемпионата мира, бронзовый призёр XVI Азиатских Игр, участник XXVIII Олимпийских игр в Афинах и XXIX Олимпийских игр в Пекине Леонид Спиридонов.

Далее гостям и участникам игр показали зрелищное театрализованное представление. Примечательно, что один из эпизодов посвящён истории проведения игр и основан на легендах и преданиях Якутии. В номере обыграли тему столетия ЯАССР. В представлении приняли участие более 30 детей из коллективов республики.



Кульминационным моментом церемонии стало зажжение главной чаши огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Отметим, сборную Якутии представляют 120 спортсменов и 50 тренеров в 18 видах спорта. Всего в соревнованиях будут состязаться почти 1,5 тысячи спортсменов из 13 стран. Разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта. Следующие «Дети Азии» пройдут в Якутске в 2024 году.

