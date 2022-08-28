Во Владивостоке открылась выставка «Богатство Земли Олонхо» Якутии

В Приморской государственной картинной галерее торжественно открыли выставку «Богатство Земли Олонхо», приуроченную к 100-летию Якутской АССР.

«Культурное наследие – это богатство, историческое достояние, особый код наших народов, путь к раскрытию потенциала человека, к творческому созидательному труду. Я горд тем, что наша культура, художники, скульпторы сегодня являются значимой частью многонациональной великой культуры России», — отметил ранее Глава Якутии Айсен Николаев.

В экспозиции выставки «В ауре космоса. Современное изобразительное искусство Якутии» представлены живопись, графика, скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства из собрания Национального художественного музея РС (Я).

Жители и гости столицы Приморья увидят картины художников Афанасия Осипова, Артура Васильева, Николая Курилова, Андрея Чикачева, Иннокентия Корякина, Марианны Лукиной, Михаила Старостина, Туйаары Шапошниковой и других, скульптурные композиции из дерева, бронзы и металла Семена Прокопьева, Николая Огонерова, Александра Манжурьева, произведения народного и декоративно-прикладного искусства Василия Амыдаева, Федора Маркова, Романа Пинигина, Михаила Слепцова, Анны Зверевой, Людмилы Жирковой и других. Отдельный блок составляют сценические костюмы к кинофильму «Тыгын Дархан» Дарии Дмитриевой.

100 экспонатов, включающих именные алмазы, бриллианты разной огранки, спутники алмазов (пироп, циркон, оливин) и ювелирные украшения якутских мастеров из фонда Государственного хранилища ценностей РС (Я) выставлены в разделе «Сокровищница Якутии. Якутск-Владивосток 2022». Центральным экспонатом стало панно из натуральных камней в честь юбилейной даты – 100-летия ЯАССР.

Как сообщили в Постпредстве РС (Я) по ДФО, на торжественном открытии выставки с приветственной речью выступили Постпред РС(Я) по ДФО Ким Борисов, министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, министр финансов РС(Я) Валерий Жондоров, генеральный директор Национального художественного музея РС(Я) Влада Тимофеева, руководитель Государственного хранилища ценностей РС(Я) Иван Кычкин.

Как отметил Постпред РС(Я) по ДФО Ким Борисов, выставка способствует расширению единого культурного пространства на территории Дальнего Востока.

По словам директора Приморской картинной галереи Алены Даценко, выставка вдохновит приморскую публику, станет источником новых знаний о самом большом регионе России — Якутии.

В рамках выставки пройдут экскурсии, квесты для детей, лекции и концертные программы.

Экспозиция «В ауре космоса. Современное изобразительное искусство Якутии» будет работать до 2 октября, «Сокровищница Якутии. Якутск-Владивосток.2022» — до 11 сентября.

Организаторы — Постоянное представительство РС (Я) по ДФО, Национальный художественный музей РС (Я), Государственное хранилище ценностей РС(Я), Приморская государственная картинная галерея.