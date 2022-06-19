19.06.2022
15:39
1314
Общество
Во Вьетнаме можно купить жену за 6000$
Во Вьетнаме расцветает брачный бизнес. Невесты из этой страны пользуются спросом у китайцев и корейцев. Как известно, в этих странах женщин не хватает.
Вьетнамки им полюбились своей покорностью, неприхотливостью, они практически не устраивают скандалы и боготворят мужчину, поэтому во Вьетнаме почти не бывает разводов.
Невесту доставляют в течение 90 дней, причем гарантированную девственницу и если она сбежит в течение первого года, ее заменят на другую совершенно бесплатно.
Фото: тгк Дьиикэй
Источник: тгк Дьиикэй
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.06.2022
11
19.06.2022
100
19.06.2022
523
19.06.2022
1278
19.06.2022
471
19.06.2022
176
19.06.2022
336
19.06.2022
210
19.06.2022
411
19.06.2022
762
19.06.2022
795
19.06.2022
476
19.06.2022
271
19.06.2022
211
19.06.2022
473
19.06.2022
379
19.06.2022
585
19.06.2022
605
19.06.2022
681
19.06.2022
157
19.06.2022
239
19.06.2022
2467
19.06.2022
2822
18.06.2022
1360
18.06.2022
701
18.06.2022
6130
18.06.2022
812
18.06.2022
505
18.06.2022
519
18.06.2022
1564
18.06.2022
2478
18.06.2022
4654
18.06.2022
4406
18.06.2022
590
18.06.2022
429
18.06.2022
370
18.06.2022
762
18.06.2022
477
18.06.2022
524
18.06.2022
377
18.06.2022
1504
18.06.2022
3445
18.06.2022
631
18.06.2022
357
18.06.2022
343
18.06.2022
1494
18.06.2022
698
18.06.2022
399
18.06.2022
893
18.06.2022
975
18.06.2022
2106
18.06.2022
3046
18.06.2022
11901
17.06.2022
1639
17.06.2022
2072
17.06.2022
804
ТОП НОВОСТИ
16.06.2022
32991
16.06.2022
21312
16.06.2022
20876
13.06.2022
11386
15.06.2022
9617
13.06.2022
7669
Добавить комментарий