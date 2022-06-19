19.06.2022
15:39
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Общество

Во Вьетнаме можно купить жену за 6000$

Во Вьетнаме расцветает брачный бизнес. Невесты из этой страны пользуются спросом у китайцев и корейцев. Как известно, в этих странах женщин не хватает.

Вьетнамки им полюбились своей покорностью, неприхотливостью, они практически не устраивают скандалы и боготворят мужчину, поэтому во Вьетнаме почти не бывает разводов.

Невесту доставляют в течение 90 дней, причем гарантированную девственницу и если она сбежит в течение первого года, ее заменят на другую совершенно бесплатно.

Фото: тгк Дьиикэй
Источник: тгк Дьиикэй

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