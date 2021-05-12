Во сколько Якутии обойдется паводок?

Власти Якутии предусмотрели на мероприятия по безопасному пропуску паводка свыше 98,6 млн рублей. Средства запланированы в госпрограмме по обеспечению жизнедеятельности населения республики.

«В регионе в 2021 году на проведение предупредительных мероприятий по безопасному пропуску вод паводковых вод в госпрограмме по обеспечению жизнедеятельности населения республики предусмотрено свыше 98,6 млн рублей. Кроме этого, в резервном фонде на предупреждение и ликвидацию возможных ЧС на 2021 год власти региона предусмотрели 150 млн рублей, из них 58 млн рублей направлены на мероприятия по безопасному пропуску весеннего половодья, на аварийно-спасательные работы при ликвидации ЧС природного и техногенного характера и защиту населения и территорий от природных пожаров», — сообщает заместитель министра финансов Алена Неустроева.

Якутия — один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка там пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены 1,5 тыс. жилых домов, ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилья. В 2020 году в ряде районов были затоплены дома, дороги, взлетно-посадочные полосы аэропортов.