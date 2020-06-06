Во сколько бюджету Якутска обходится коронавирус?

Мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции в г. Якутске, крупнейшем муниципальном образовании республики, в котором проживает около 340 тыс. человек, накладывает большие финансовые обязательства на бюджет города.

Во-первых, речь идет о финансировании первоочередных мероприятий для обеспечения расходов, возникающих в связи с распространением новой коронавирусной инфекции: мероприятия по дезинфекции, содержание обсерваторов, приобретение спецтехники для дезинфекции, транспортное обслуживание медицинских работников, доставка людей в обсерваторы и прочее.

Во-вторых, речь о средствах, направляемых на финансирование мероприятий по социальной поддержке населения.

В-третьих, меры по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.

С 17 марта 2020 года в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции в городском округе «город Якутск» на территории городского округа «город Якутск» был введен режим повышенной готовности (распоряжение Окружной администрации города Якутска № 375 от 17 марта 2020 года).

Одновременно, проведена работа по сокращению расходов городского бюджета на 2020 год: расходы на проезд в отпуск, командировочные расходы, расходы на повышение квалификации, приобретение основных средств, расходные материалы, праздничные мероприятия и т.д.

Зарезервированные от оптимизации средства направляются на:

— пополнение резервного фонда Окружной администрации города Якутска на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

— на первоочередные мероприятия для обеспечения нужд ГО «город Якутск» (в т.ч. на расходы, возникающих в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и обеспечения сбалансированности бюджета городского округа).

Таким образом, на мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и профилактические меры в бюджете ГО «город Якутск» запланированы средства в размере 122,05 млн рублей.

Меры социальной поддержки населения

Согласно распоряжению Окружной администрации города Якутска от № 446р «Об оказании единовременной адресной социальной помощи семьям с детьми с инвалидностью в период проведения мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории городского округа «город Якутск»» произведена единовременная адресная социальная помощь в размере 3000 рублей семьям с детьми с инвалидностью, на каждого ребенка. 2 036 детям-инвалидам оказана адресная социальная помощь по 3 000 руб., на общую сумму 6 млн 108 тыс. рублей.

С 6 апреля 2020 года все 51 школа городского округа перешли на обучение в дистанционной форме. Перед этим, Управление образования г. Якутска провело мониторинг семей, в которых дети нуждались в технический средствах и подключению к сети Интернет. Для них были закуплены планшеты с подключением к сети Интернет в количестве 525 штук и отдельно SIM-карты в количестве 166 штук с подключением к сети Интернет. На закупку планшетов направлены средства бюджета городского округа «город Якутск» в размере 6,9 млн рублей.

В связи с переходом на дистанционное обучение, бесплатное питание детям из льготной категории в общеобразовательных учреждениях было заменено на сухой паек. Выдача сухого пайка производилась поэтапно согласно графиков. Продуктовые наборы формировались в рамках контрактов на поставку, заключенных между Управлением образования Окружной администрации города Якутска и МУП «Горснаб». Сухие пайки получили все шесть льготных категорий: дети из многодетных семей; дети, родители которых являются инвалидами; дети-инвалиды; дети, родители которых погибли при исполнении служебного долга; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из малообеспеченных и социально неблагополучных семей.

Сухие пайки предоставлены также детям, находящимся на домашнем обучении. Всего за период с марта по май 2020 года сухие пайки получили 21 129 школьников на общую сумму порядка 59 млн рублей.

Дежурный детский сад № 84 «Искорка» для детей медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов, задействованных в борьбе с распространением коронавируса, по состоянию на 5 июня 2020 года, посещают 62 ребенка в 6 группах.

Содержание трех временных обсерваторов и транспортное обеспечение медиков

Из резервного фонда бюджета города Якутска выделены средства на содержание временного обсерватора на базе ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет» на общую сумму 7,5 млн. рублей, а также выделены средства в размере 2,2 млн руб. по обеспечению деятельности временных обсерваторов на базе санаториев АНО «Санаторий «Абырал» и ООО «Санаторий-профилакторий «Чэбдик» — дезинфицирующие средства, оборудование, мягкий инвентарь.

По согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республики Саха (Якутия) для доставки в обсерваторы лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию используются автобусы МУП «ЯПАК» и МКУ «Управление делами» Окружной администрации города Якутска.

Для перевозки граждан в обсерватории ежедневно выделяется по 5 автомашин: 2 автобуса «ПАЗ» МУП «ЯПАК», 2 микроавтобуса «УАЗ» и 1 микроавтобус «ГАЗель» МКУ «Управление делами».

В рамках поддержки учреждений здравоохранения по борьбе с коронавирусом, с 31 марта 2020 года организован подвоз медицинского персонала, проживающего в гостиницах, до места работы и обратно до гостиниц. В гостиницах проживает медперсонал, имеющий непосредственный контакт с больными коронавирусной инфекцией (инфекционная больница) и с контактными лицами (обсерватор в «Сосновом бору»).

Для этих целей задействованы 1 автобус ПАЗ и 1 микроавтобус «ГАЗель». В автобусе ПАЗ в одном рейсе размещаются не более 25 человек, в автомобиле «ГАЗель» в одном рейсе размещаются не более 12 человек.

Со 2 апреля муниципальным автотранспортом осуществляется подвоз медперсонала ГАУ РС (Я) «РБ № 1-НЦМ» и РБ-2 ГБУ РС (Я) «РБ № 2-ЦЭМП» с мест их работы до городских остановок и обратно с городских остановок до мест их работы. С 10 апреля осуществляется подвоз медработников детской инфекционной клинической больницы. С 22 апреля приступили к перевозке медработников Якутской республиканской клинической больницы с мест работы до городских остановок и обратно. Всего задействовано 22 автобуса марок ЛИАЗ, КАВЗ, ПАЗ. 2 автобуса находятся в резерве.

Также МКУ «Управление делами» выделено 11 автомашин, которые задействованы в поликлинических службах учреждений здравоохранения Якутска для подвоза медицинских работников на вызовы для выявления инфицированных.

По состоянию на 1 июня, транспортные расходы из городского бюджета на организацию перевозок в обсерваторы лиц с подозрением на COVID-19, медицинского персонала до места работы и обратно составляют 10,5 млн рублей.

Проведение мероприятий по дезинфекции

С наступлением устойчивой температуры воздуха +5º С в течение суток на территории городского округа «город Якутск» начались мероприятия по обработке дезинфицирующими средствами общественных пространств в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Дезинфекция основных улиц и площадей проводится с 8 мая силами ОА «Якутдорстрой», тротуары, дворы, детские площадки, остановки, малые архитектурные формы, территория Парка культуры и отдыха обрабатываются силами МУП «Жилкомсервис». Дезинфекция проводится за счет средств муниципального бюджета, выделенных из резервного фонда Окружной администрации города Якутска в сумме 12,5 млн рублей.

Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ограничительных мер, введенных в связи с режимом повышенной готовности для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, Окружная администрация города Якутска приняла ряд мер поддержки предпринимателей на территории городского округа

Распоряжением Окружной администрации города Якутска от 24 марта 2020 года № 430р субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена отсрочка до 1 сентября 2020 года по уплате арендной платы за муниципальные нежилые помещения и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена. Из 35 арендаторов муниципальных помещений отсрочка предоставлена 20 субъектам предпринимательства на сумму 1,7 млн рублей. Отсрочка по арендной плате за землю предоставлена 891 юридическому лицу на сумму 210,4 млн рублей, 3 282 физическим лицам на сумму 57,8 млн рублей. Мера поддержки предоставляется без заявления.

Распоряжением Окружной администрации города Якутска от 3 апреля 2020 года № 476р освобождены от платы за размещение нестационарных торговых объектов субъекты малого и среднего предпринимательства, приостановившие свою деятельность и подавшие заявление о предоставлении меры поддержки за 2 квартал года. Из 89 субъектов на сумму 1,4 млн рублей подано заявлений от 9 субъектов предпринимательства на сумму 0,1 млн рублей. Нарушителям режима данная мера поддержки не предоставляется, по данным территориальных органов управления из 121 объекта выявлено 32 нарушителя.

Распоряжением Окружной администрации города Якутска от 24 апреля 2020 года № 568р предоставлена отсрочка платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа. Из 14 арендаторов по 169 объектам рекламных конструкций с суммой 3,1 млн рублей подано заявлений от 2 арендаторов на 53 объекта в размере 1,2 млн рублей.

Также ряд мер поддержки предусмотрено для заемщиков микрокредитной компании «Фонд развития города Якутска», в виде отсрочек по уплате процентов по кредитам, погашения основного долга, реструктуризации графика платежей в связи с отсрочкой по возврату основного долга на срок до 6 месяцев, снижения процентной ставки по займам, а также предоставления беспроцентных займов для предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки, для приобретения ГСМ. Данные меры приняты распоряжением Окружной администрации города Якутска от 27 марта 2020 года № 459р.

Решением Якутской городской Думы от уплаты земельного налога в размере 25 процентов освобождены организации — за налоговый период 2020 года, и индивидуальные предприниматели — за налоговый период 2019 года. Поддержку получат около 1760 налогоплательщиков на сумму 5,7 млн рублей, в том числе 120 организаций на сумму 4,3 млн рублей и 1640 индивидуальных предпринимателей на сумму 1,4 млн рублей. Освобождение от уплаты земельного налога предусматривается для всех налогоплательщиков без привязки к Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства.

По установленной решением Гордумы ставке единого налога на вмененный доход на 2020 год в размере 10 процентов поддержку получат около 2400 субъектов предпринимательства (50,2 % от общего количества плательщиков ЕНВД) на сумму 48,2 млн рублей.

Распоряжением Окружной администрации города Якутска от 29 мая 2020 года № 775р субъектам малого и среднего предпринимательства снижен размер арендных платежей за муниципальные нежилые помещения до фактически понесенных затрат на коммунальные платежи, налоги, иные обязательные платежи за второй квартал 2020 года.

Также в Якутске приняты меры финансовой поддержки субъектов предпринимательства по доходам, зачисляемым в местные бюджеты, предусмотренные Законом Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2020 года 2232-З № 375-IV «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)». Около 530 налогоплательщиков воспользуются снижением ставки налога по упрощенной системе налогообложения на 2020 год с объектом налогообложения «доходы» до 1 процента. Около 2450 налогоплательщиков по УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» воспользуются снижением ставки до 5 %. Итого около 2 980 субъектов предпринимательства, более 20 % от общего количества плательщиков УСН, получат финансовую поддержку на сумму 216,1 млн рублей.

Мера поддержки в виде снижения размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на 2020 год по патентной системе налогообложения в рамках указанного закона охватывает около 2700 индивидуальных предпринимателей на сумму 9,8 млн рублей.

Таким образом, общий размер поддержки за счет средств местного бюджета городского округа «город Якутск» субъектам предпринимательства в условиях ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции составит около 520 млн рублей в отношении 10944 субъектов малого и среднего предпринимательства и около 60 млн рублей – по 3282 физическим лицам. В том числе отсроченные платежи по 1015 субъектам предпринимательства составят около 240 млн рублей, по 3282 физическим лицам – около 60 млн рублей.

Данные меры охватывают большую часть субъектов предпринимательства и оказывают существенную поддержку в виде снижения финансовой нагрузки в период ограничительных мер и после их снятия, в восстановительный период.