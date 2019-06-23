Во главу угла: взгляд регионов о перспективах развития МФЦ

20 июня на панельной сессии «Перспективы развития МФЦ. Взгляд регионов” V Всероссийского Форума центров государственных и муниципальных услуг особое внимание было уделено предложениям и замечаниям руководителей, специалистов региональных Центров МФЦ, которые действительно трудятся «на передовой”, часто общаются на местах непосредственно с заявителями, сталкиваются со всеми недочетами и пробелами в законодательстве в процессе работы и таким образом обладают богатым практическим опытом и имеют возможность вносить ценные и конструктивные идеи по совершенствованию и развитию системы.

В качестве основного докладчика на тему «МФЦ – центр компетенций по работе граждан с цифровыми сервисами. Центр передовых технологий оказания услуг» выступил директор ГКУ Московской области «Московский областной МФЦ» Михаил Анисимов. В своем выступлении эксперт затронул вопрос о роли МФЦ в государственной задаче цифровой трансформации. По его мнению, главная задача – это обеспечение безболезненного перехода в новый формат взаимодействия с государством – цифровой, то есть полное сопровождение и консультирование заявителя на этапе подачи документов в электронном виде.

Директор ГАУ Республики Дагестан «МФЦ в Республике Дагестан» Магомедэмин Арсланалиев привел в пример успешный опыт Республики Дагестан по цифровизации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и предложил основные направления, которые должны войти в Концепцию МФЦ 2.0.

Директор ГАУ «МФЦ Республики Саха (Якутия)» Таисия Батуева рассказала об опыте участия МФЦ в процессах трансформации и реинжиниринга механизмов оказания государственных и муниципальных услуг, где возглавляемый ею Центр зачастую становится инициатором изменений и одним из основных участников процесса цифровизации госуслуг в регионе.

По ее данным, силами МФЦ было проведено около 900 мероприятий, в том числе встречи с населением, выезды в крупные организации и учебные учреждения, организация акций и дней открытых дверей, где особой популярностью пользуются такие акции, как «Прописка за 1 день с порталом «Госуслуг»» и «Оформление загранпаспорта нового поколения». Руководитель МФЦ Якутии также проинформировала о том, что в 2016 году был организован специализированный сектор электронных услуг, где, помимо мест самостоятельной работы, организован компьютерный класс с 10 рабочими местами и прикрепленными специалистами-консультантами, где люди, испытывающие сложности в оформлении услуг на порталах получают профессиональную методическую поддержку при оформлении электронных услуг. Она констатировала, что с момента открытия, сектор электронных услуг пользуется высоким спросом среди граждан, ежедневно его посещают более 160 человек. Кроме этого, МФЦ Якутии ежемесячно проводит курсы по повышению компьютерной грамотности населения.

«Благодаря проводимым мероприятиям, нам удалось за 2 года увеличить количество оформленных через единый портал госуслуг в 6 раз, через региональный портал – в 50 раз (информация по состоянию на ноябрь 2018г.), а количество зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации граждан старше 14 лет выросло с 30% по итогам 2016 года до 78% по итогам 2018 года», — заявила Таисия Батуева. При этом, как утверждает эксперт, при существенном увеличении количества оформляемых в электронной форме услуг, увеличилось и качество их получения — количество услуг, оказанных с нарушением сроков предоставления снизилось с 21% в 2017 году до 1,9% в 2018 году, а доля положительных решений по оформленным заявлениям, увеличилась с 44,9% в 2016 году до 81,8% в 2018 году.

Важно отметить, что при подготовке к панельной сессии были проанализированы предложения более 50 субъектов РФ по развитию направления «МФЦ – центр компетенции по работе с цифровыми сервисами». В завершение дискуссии было принято решение внести предложения о наделении специалистов МФЦ правом в интересах заявителя на основании его решения без доверенности направлять в органы власти заявление на предоставление услуг и комплект необходимых документов, подписанные ЭП уполномоченного сотрудника МФЦ, через портал Госуслуг, о предоставлении помощи заявителям штатными «специалистами по цифровым сервисам». Кроме того, в Концепции развития МФЦ 2.0 было предложено предусмотреть функционирование МФЦ нового формата – Цифровых МФЦ, где будут полностью отсутствовать классические окна приёма заявителей, а всё взаимодействие с государством будет осуществляться только в цифровом формате. Также внесено предложение о создании Единой брендовой концепции Цифровых МФЦ, а также единого стандарта обслуживания в таких МФЦ по всей стране.