Во главе угла — социальная газификация

Главные новости компании «Сахатранснефтегаз» с 24 октября по 30 октября – в еженедельном дайджесте газификации.

Более тысячи семей Якутии получили субсидии на газификацию дома в рамках социальной газификации – по линии Минтруда и Минпромышленности. Сумма субсидии каждой семье составляет 150 тысяч рублей.

Социальная газификация пришла на улицу Студенческая в Мархе. Завершены строительно-монтажные работы, первые жители уже запустили газ в свои дома. Всего на этой улице выведены 13 газопроводов-вводов, планируется еще один.

Готовим планы на 2023 год по социальной газификации. Региональный оператор готовит планы работ по программе социальной газификации на предстоящий 2023 год, об этом рассказал генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников. По предварительным расчетам 69 объектов распределительных сетей протяженностью 53 км уже запланировано на 2023 год, по которым начато проектирование. Согласно анкетированию 1359 домовладений подпадает под социальную газификацию на 2023 год. Из них в СТНГ имеется 518 заключенных договоров.

Предпринимателям – зеленый свет. На совещании главы Якутии Айсена Николаева принял участие руководитель «Сахатранснефтегаза» Алексей Колодезников. Гендиректор рассказал о мерах поддержки в газовой компании, предпринятых для юридических лиц – это в том числе упрощение процессов, связанных с газификацией. Так, для юрлиц в тестовом режиме запущена работа личного кабинета на сайте AOSTNG.RU, а к концу этого года планируется обновить электронную очередь, которая поможет оптимизировать клиентские потоки в службе единого окна.