Во дворе сбили девятилетнего велосипедиста

4 сентября в 12:40 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что во внутридворовой территории дома №21/1 по ул. Петровского произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста.

Предварительно установлено, что 9-летний мальчик, управляя велосипедом, совершил наезд на автомашину «Тойота Королла Спасио» под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил травмы: ушиб мягких тканей левого коленного сустава. Ему назначено амбулаторное лечение.

Как оказалось, несовершеннолетний мальчик приехал вместе с родителями в город с района совсем недавно, велосипед одолжил у детей со двора и поехал кататься.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость проявления особой внимательности при проезде пешеходных переходов и движения в жилых зонах, а родителей просит проводить с детьми разъяснительную беседу о Правилах дорожного движения и не оставлять детей на улице без присмотра даже на несколько минут, ведь именно они могут стать для вашего ребенка самыми травмоопасными.