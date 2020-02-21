Во Дворце детского творчества оборудуют кабинет инклюзивного образования

В Якутске во Дворце детского творчества им. Ф.И. Авдеевой появится кабинет инклюзивного образования со специализированным оборудованием для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дворцу детского творчества Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) будет передано специализированное оборудование для создания безбарьерной среды в образовательном учреждении. В список вошли универсальные гусеничные подъемники для подъема инвалидных колясок по лестницам, специальные рабочие столы, комплекс оборудования для сенсорной комнаты, мольберт и тренажер для развития моторики.

Директор Дворца детского творчества Мария ПЕТРОВА сообщила, что педагогический коллектив образовательного учреждения проходит обучение и повышает квалификацию для эффективной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование подразумевает комплексный подход, помимо оборудованного кабинета необходимо понимание педагогом специфики работы с адаптированными дополнительными образовательными программами. В новом классе планируется обучение не только прикладным и художественным видам творчества, но и IT-технологиям в технопарке «Кванториум».