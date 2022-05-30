В желудке куропатки действительно нашли золото?

Внутри желудка куропатки нашли золото😳 — сообщает телеграм-канал ОХОТА И РЫБАЛКА В ЯКУТИИ.

Как оно там оказалось?

В соцсетях активно распространяется фотография с маленькой крупинкой золота в ладони охотника, который судя по тексту, добыли из желудка куропатки. Где именно было сделано фото — не уточняется… Фото датируется 21 мая этого года.

Пользователи сети активно обсуждают в соцсетях:

«Бу кэннэ биир да курупатка хаалбата боло саха сиригэр 😂😂😂»

«Пойду охотиться на куропаток»

«Теперь надо отследить путь куропатки и ехать туда где она пила воду…»

«Надо отследить места обитания этой куропатки✊😁»

«Даа, внутренности я не ем так что сразу выбрасываю с этого дня хотя бы проверять надо бы ВДРУГ 😁»

«Куропатка контрабандист» и т.д.

Якутяне шутят, что отныне не будут больше выбрасывать внутренности без тщательной проверки.