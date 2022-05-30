Экология
В желудке куропатки действительно нашли золото?
Внутри желудка куропатки нашли золото😳 — сообщает телеграм-канал ОХОТА И РЫБАЛКА В ЯКУТИИ.
Как оно там оказалось?
В соцсетях активно распространяется фотография с маленькой крупинкой золота в ладони охотника, который судя по тексту, добыли из желудка куропатки. Где именно было сделано фото — не уточняется… Фото датируется 21 мая этого года.
Пользователи сети активно обсуждают в соцсетях:
«Бу кэннэ биир да курупатка хаалбата боло саха сиригэр 😂😂😂»
«Пойду охотиться на куропаток»
«Теперь надо отследить путь куропатки и ехать туда где она пила воду…»
«Надо отследить места обитания этой куропатки✊😁»
«Даа, внутренности я не ем так что сразу выбрасываю с этого дня хотя бы проверять надо бы ВДРУГ 😁»
«Куропатка контрабандист» и т.д.
Якутяне шутят, что отныне не будут больше выбрасывать внутренности без тщательной проверки.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий