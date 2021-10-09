Внук Тэки Одулока передал Литературному музею ценные дары

7 октября в Литературном музее им. П.А. Ойунского прошел круглый стол, посвященный 115-летию основоположника юкагирской литературы, ученого, видного общественного деятеля Севера Н.И. Спиридонова – Тэки Одулок.

Организаторы: Литературный музей им.П.А. Ойунского, Ассоциация юкагиров РС (Я) и Фонд возрождения юкагирского народа «Ярхадана».

Мероприятие прошло в очень теплой обстановке, поскольку собрались те, кто с детства зачитывался произведениями Тэки Одулока, знал его трагическую судьбу. Вел Круглый стол председатель Совета старейшин юкагирского народа Вячеслав Шадрин.

К сожалению, внук писателя Александр Шатунов не смог подключиться, но от его имени музею вручены ценные дары: кожаный портфель, авторучка деда и фотографии, снятые им в конце 1920-х годов.

Все выступающие подчеркнули, что наконец началось детальное исследование жизни и деятельности Тэки Одулока – юкагирского мальчика, рожденного в далеком 1906 году в урочище Нелемное Верхне-Колымского района и ставшего первым юкагирским писателем, первым ученым юкагирского народа, неутомимым исследователем Крайнего Севера. Замечательны фотографии, сделанные Тэки Одулоком, снятые в 1927 году, из которых В. Шадрин составил очень интересную презентацию.

Музей получил еще один ценный подарок – сборник с копиями архивных документов, в том числе письма, написанного в 1926 г. Сталину и Молотову (автограф), характеристик, выданных в 1924-1925 гг. и анкеты арестованного с обвинительным заключением, приговором. Сборник передала к.и.н., доцент СВФУ им.М.К. Аммосова, председатель фонда «Ярхадана» Валентина Акимова.

Музей благодарит Ассоциацию юкагиров РС (Я) и Фонд возрождения юкагирского народа «Ярхадана» за ценные дары.

Тэки Одулок получил известность как писатель, основоположник юкагирской литературы, оставивший самобытное литературное наследие. Его повесть «Жизнь Имтеургина старшего» считается первым крупным произведением зарождавшейся литературы народов Севера. Книга получила высокую оценку Максима Горького, Алексея Толстого, Александра Фадеева, других литераторов. Творчеством первого писателя — юкагира заинтересовались многие, повесть была переведена и издана в Великобритании, Франции, Чехословакии, Польше, Литве.

Ему было меньше 31 года, когда он был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Японии и расстрелян в 1938 г. в Ленинграде. Его литературное и научное наследие было уничтожено и изъято из общедоступных библиотечных полок. Лишь 29 октября 1955 г. его имя было реабилитировано и возвращено народу.

Николай Иванович Спиридонов известен как первый ученый из числа народов Севера. Научную деятельность он начал в Ленинградском государственном университете, куда был направлен на учебу в 1925 году и где занимался под руководством известного ученого, этнографа и исследователя Севера В.Г. Богораз-Тана. Во время учебы Николай Спиридонов участвовал в научных экспедициях на Колыму и Чукотку, собирал материалы по заданию Комитета Севера, которые послужили основой его первых работ. В 1930 г. в журнале «Советский Север» была опубликована его научная статья «Одулы (юкагиры) Колымского округа».

Тэки Одулок первым обратил внимание общественности на проблемы своего народа. Он публиковал в печати статьи по разным злободневным вопросам. Он мечтал о создании для юкагиров национального округа или района, предлагал принять срочные меры по переводу юкагиров к оседлому образу жизни, для чего считал необходимым организовать совхозы, оленеводческие колхозы, развивать новые отрасли и создавать культурно-просветительские базы со школами, медицинским обслуживанием, библиотеками и т.д., оказывать помощь аборигенам в создании рентабельных хозяйств.

Жизнь Н.И. Спиридонова — Тэки Одулока была короткой, но яркой, а судьба трагичной, длительное время его имя было в забвении. Новая, посмертная, жизнь его началась после реабилитации 29 октября 1955 г.