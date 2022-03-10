Внук легендарного капитана Бородкина посетил ледокол, названный в честь деда

Внук легендарного капитана Алексея Бородкина, чье имя носит флагман ПАО «ЛОРП» «Капитан Бородкин», приехал в Якутию для того, чтобы посетить ледокол, названный в честь его деда.

«С малых лет мои родители рассказывали, что в Якутии есть ледокол, названный именем моего деда. Я родился, когда его уже не было с нами, но, благодаря рассказам своих родителей, я знаю о нем практически все» — рассказывает полный тезка деда Алексей Александрович Бородкин.

За семейными чаепитиями родственники говорили о том, что если не они, то внуки обязательно когда-нибудь увидят легендарный ледокол. Тогда у Алексея зародилась мечта – посетить его. И вот, наконец-то планы реализовались. Практически сразу после трапа самолета, Алексей заступил на трап «Капитана Бородкина». По его глазам сразу можно было понять, как он взволнован и впечатлен.

Большим сюрпризом для него стало и то, что действующий капитан ледокола Павел Адаменко лично встретил, показал дизель-электроход изнутри, ознакомил с техническими параметрами, показал всю мощь и возможности ледокола. Для дорого гостя были открыты двери и в камбуз, и в каюты, и в святая –святых – капитанский мостик. Присутствующих особо удивило то, что внук очень похож на своего деда, — это стало понятно, когда Алексей фотографировался на фоне портрета Капитана Бородкина.

«Когда мне было 2 года, в Нижнем Новгороде у трапа самолета нас встретила бабушка Клавдия Ивановна Бородкина. Взглянув на меня, она ахнула: «Господи, так это же Леша, точная копия своего деда идет!» — говорит Алексей.

Сейчас внук легендарного капитана живет и работает в Нижнем Новгороде, пошел по стопам своего отца – Александра Алексеевича, освоил профессию анестезиолого-реаниматолога.

Алексей Александрович от всей души поблагодарил коллектив ПАО «ЛОРП» за организацию его пребывания на ледоколе, за помощь в исполнении заветного желания. Он уверен, что капитаном Бородкиным будут гордиться его дети и внуки, ведь теперь, увидев воочию ледокол имени деда, расскажет им подробнее об истории ледокола и службе капитана Алексея Александровича Бородкина.