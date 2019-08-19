19.08.2019
13:44
1003
Светская хроника

Внучка сенатора вышла замуж!

В минувшие выходные якутян порадовала новость, что внучка Егора БОРИСОВА, бывшего Ил Дархана, а ныне сенатора от Якутии вышла замуж. Увы, без фейка не обошлось. В соцсетях и мессенджерах распространилась информация о том, что жених – сын главы Амгинского улуса. SakhaLife узнал подробности.

Виктория ПЕСТРЯКОВА действительно является внучкой Егора и Прасковьи БОРИСОВЫХ. Ее избранником стал предприниматель Айкар МАРКОВ. Отец жениха – не глава улуса, а известный предприниматель, директор ООО «Суолдьут» Петр Степанович МАРКОВ, его предприятие торгует боеприпасами и оружием в специализированном магазине. Корни жениха, как и невесты, из Чурапчинского улуса.

SakhaLife желает молодой семье здоровья и счастья!   

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх