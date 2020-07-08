Вновь зазвонят колокола Спасской церкви затерянного города

В историко-архитектурном музее Института археологии и этнографии СО РАН в городе Новосибирск, где была перенесена Спасская церковь, восстановят колоколы затерянного города Зашиверск.

Зашиверск берёт свое начало с 1639 года, когда было построено зимовье отрядом казаков. Вскоре оно было обнесено острожной стеной. В 1700 году появляется Спасская церковь со звонницей. Эта церковь, один из шедевров русского деревянного зодчества, была построена без единого гвоздя из лиственницы.

В 1969 году на месте, где когда-то располагался Зашиверск, археологическая экспедиция обнаружила церковь с полуразрушенной звонницей. Спустя 2 года по инициативе Алексея ОКЛАДНИКОВА здание Спасо-Зашиверской церкви разобрали и самолетами военно-транспортной авиации переправили в Новосибирск. В 1990 году церковь была восстановлена из оригинальных срубов. В те же годы была восстановлена в новых конструкциях звонница, составляющая с церковью единый комплекс.

“В августе мы отметим 320-летие Спасо-Зашиверской церкви. В музее-заповеднике СО РАН в Новосибирске планируем акцию, на которой состоится концерт колокольной музыки. В настоящее время в мастерской Михаила АРХАНГЕЛЬСКОГО идет отливка колоколов по образцу зашиверских“, — рассказала Елена ГОЛОМАРЕВА, региональный координатор федерального проекта «Историческая память» партии “Единая Россия”.

Об этом было обсуждено на состоявшейся рабочей встрече с участием совета старейшин Общины якутян «Саха-Сибирь» Иогана МАКСИМОВА, Галины и Анатолия АНИСИМОВЫХ, и Ирины РУДОЙ – заведующей отделом музейных практик и технологий Института археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске.