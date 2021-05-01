Вновь избранный глава Нерюнгринского района вступил в должность

ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ НОВОМУ ГЛАВЕ РАЙОНА!

1 мая состоялось торжественное вступление в должность главы Нерюнгринского района Романа Михайловича Щегельняка, который убедительно победил на выборах, состоявшихся 23-25 апреля, получив поддержку большинства нерюнгринцев.

От всей души поздравляю Романа Михайловича, всех его сторонников и однопартийцев, коллег и соратников, с убедительной победой на выборах! Это была большая и общая победа, для которой приложили значительные усилия многие соратники и сторонники, и в первую очередь, конечно, сам кандидат.

Несмотря на острую борьбу, это была честная и достойная избирательная кампания. Каждому из четверых кандидатов на равных условиях была предоставлена возможность для агитации, для встреч с избирателями. Были организованы и проведены дебаты всех четверых кандидатов в прямом эфире. Каждый из кандидатов имел возможность ответить на вопросы, донести до избирателей свое видение ситуации, предложить решения.

В ходе предвыборной кампании Роман Михайлович Щегельняк провел более 150 встреч с избирателями в самых разных аудиториях. Это были очень полезные встречи. В ходе предвыборных встреч будущий глава нашего района сумел не только донести до жителей все перспективы и возможности Нерюнгринского района, но и сам смог ещё более глубоко узнать от избирателей все болевые точки, все проблемы района, о том, что волнует людей, и какими они видят оптимальные решения. Это обязательно поможет ему в дальнейшей работе.

Мы рады тому, что жители Нерюнгринского района на состоявшихся выборах поддержали предвыборную программу Романа Щегельянка, его взгляды и видение ситуации. Нет сомнений, что в своем выборе нерюнгринцы учитывали высокие деловые и человеческие качества кандидата, его энергию, оптимизм, веру в людей, в перспективы Нерюнгринского района. В лице Романа Щегельняка избиратели выступили за стабильное социально-экономическое развитие района.

Этот достойный выбор, безусловно, будет способствовать дальнейшему развитию крупнейшего района Якутии, росту его промышленности, развитию социально-экономической сферы и улучшению качества жизни.

Разрешите выразить уверенность в сохранении конструктивной и плодотворной совместной работы нового главы района со всеми главами поселений Нерюнгринского района, с депутатами всех уровней – Ил Тумэна, района, города и поселков. Выражаю надежду, что в процессе ежедневной работы сохранится тесное взаимодействие лидера нашего района с избирателями, эффективные контакты с населением района, участие и помощь муниципальной власти в решении насущных вопросов людей.

Желаю новому главе Нерюнгринского района Роману Михайловичу Щегельняку успешного выполнения его большой предвыборной программы. Мы понимаем, что команде главы района предстоит огромный труд, который потребует от каждого члена этой команды профессионализма и самоотдачи.

Безусловно, мы надеемся на конструктивное сотрудничество всех ветвей власти, на плодотворную совместную работу. Со своей стороны обещаем главе района взаимодействие и максимальную поддержку, потому что конечная цель у нас одна — повышение качества жизни всех жителей Нерюнгринского района.

Поздравляю Романа Михайловича Щегельняка с избранием главой Нерюнгринского района! Желаю больших успехов в работе и процветания всего нашего района под его руководством.