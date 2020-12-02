Вносятся изменения в Земельный кодекс Якутии

На заседании правительства Якутии, проведённом 2 декабря в режиме видеоконференцсвязи, рассмотрен проект республиканского закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия).

Как сообщила министр экономики республики Майя ДАНИЛОВА, изменения в Земельный кодекс Якутии предлагается внести для принятия дополнительных мер по стимулированию инвестиционной деятельности в моногородах. В настоящее время в Якутии функционируют шесть моногородов, однако перечень мер поддержки бизнеса в этих городах ограничен.

«В моногородах действуют только федеральные меры поддержки, в том числе режим ТОР «Южная Якутия» в Нерюнгри. Поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства предусмотрена по линии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Так, в этом году Фонд развития предпринимательства республики поддержал предпринимателей из Мирного и Нерюнгри», — отметила Майя Данилова.

Министр подчеркнула, что законопроектом республики предлагается внести изменения в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия) для предоставления земельных участков в аренду без объявления торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Также предлагается снизить критерии по общему объёму средств необходимых для создания, реконструкции объектов социально-культурного назначения, который сейчас составляет 20 млн рублей. Данную сумму предлагается сократить в два раза, что составит 10 млн рублей. Для создания и реконструкции объектов коммунально-бытового назначения с 50 млн до 25 млн рублей. Объём средств, вкладываемых инвестором в создание и реконструкцию объектов коммунально-бытового назначения снизить с 70% от общего объёма средств до 50%.

Кроме этого, предлагается установить ряд критериев для масштабных инвестиционных проектов. Это наличие масштабного инвестпроекта в государственной программе Российской Федерации, либо Республики Саха (Якутия), либо в муниципальной программе. При этом это должно быть предусмотрено документами территориального планирования. В данном случае также должно соблюдаться одно из условий – это либо включение в госпрограммы, либо включение масштабных инвестиционных проектов в Стратегию инвестиционного развития республики.

Второй критерий связан с общим объёмом инвестиций, предусмотренных масштабным инвестпроектом в размере не менее 500 млн рублей, за исключением сельского хозяйства, где предлагается установить не менее 50 млн рублей, в сфере промышленного производства и инновационной деятельности предлагается установить не менее 100 млн рублей, для жилищного строительства не менее 500 млн. рублей.

Третий критерий предусматривает долю собственных средств инвестора – это 70% от общего объёма инвестиций, за исключением сельского хозяйства, где порог может составлять 30%.

Четвёртый критерий касается создания не менее 50 новых рабочих мест.

В заключение своего выступления министр экономики региона добавила, что анализ российской практики выявил, что подобная поддержка моногородов предусмотрена в Алтайском крае, Смоленской и Ленинградской областях.

По итогам рассмотрения проект республиканского закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)» одобрен для внесения на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я).