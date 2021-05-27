Вносятся изменения в составы постоянных комитетов и комиссии парламента

На XXVIІ очередном пленарном заседании парламента под председательством Петра Гоголева 27 мая рассмотрен проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «Об изменениях в составах некоторых постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и о внесении изменений в постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О составах постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва».

Напомним, данный проект постановления рассмотрен 19 мая на заседании мандатной и регламентной комиссии Ил Тумэна в режиме видеоконференцсвязи.

В связи с подтверждением полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Татьяны Егоровой на XXVI (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) VI созыва на основании заявления проектом постановления предлагается избрать народного депутата Татьяну Егорову членом постоянного комитета Ил Тумэна по экономической, инвестиционной и промышленной политике, а также членом постоянного комитета Ил Тумэна по делам семьи и детства.

Так, народные депутаты проголосовали за утверждение Татьяны Егоровой членом двух постоянных комитетов Ил Тумэна.