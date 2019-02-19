Вниманию жителей Гагаринского и Строительного округов

Уважаемые жители Гагаринского округа и Строительного округов города Якутска! Приглашаем Вас на встречу с Саргыланой Афанасьевной Васильевой — депутатом Якутской городской Думы по Гагаринскому одномандатному избирательному округу N 13, которая состоится 20 февраля 2019 года в 17 час. 30 мин. по адресу: г. Якутск, ул. Мординова, 21/1, библиотека «Созвездие»

В повестке встречи: отчёт депутата перед населением, обсуждение проблемных вопросов, план работы на 2019 год.

Просим принять активное участие!