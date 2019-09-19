Вниманию жителей Жатая и других близлежащих поселений

Для удобства владельцев огнестрельного оружия, проживающих на административной территории п. Жатай, Маган, Тулагино, Кильдямцы, Сырдах, Кангалассы и других близлежащих поселений, с сентября 2019 г. в пункте полиции «Жатай» организован прием граждан по предоставлению государственных услуг в сфере оборота оружия.

Прием граждан будет производиться по следующему графику:

Вторник: – с 14:00 до 18:00- прием и выдача документов.

Пятница: — с 09:00 до 13:00- прием и выдача документов.

Важно помнить, что по требованию федерального закона «Об оружии» владельцы огнестрельного оружия должны представлять документы в отдел лицензионно-разрешительной работы не позднее одного месяца до окончания срока действия разрешения. В двухнедельный срок со дня приобретения огнестрельного оружия или регистрации по новому месту жительства владелец обязан обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы для оформления документов.