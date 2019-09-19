19.09.2019
13:00
158

Якутия

Вниманию жителей Жатая и других близлежащих поселений

Для удобства владельцев огнестрельного оружия, проживающих на административной территории п. Жатай, Маган, Тулагино, Кильдямцы, Сырдах, Кангалассы и других близлежащих поселений, с сентября 2019 г. в пункте полиции «Жатай» организован прием граждан  по предоставлению государственных услуг в сфере оборота оружия.  

Прием граждан  будет производиться по следующему графику:

Вторник: – с 14:00 до 18:00- прием и выдача документов.

Пятница: —  с 09:00 до 13:00- прием и выдача документов.

Важно помнить, что по требованию федерального закона «Об оружии» владельцы огнестрельного оружия должны представлять документы в отдел лицензионно-разрешительной работы не позднее одного месяца до окончания срока действия разрешения. В двухнедельный срок со дня приобретения огнестрельного оружия или регистрации по новому месту жительства владелец обязан обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы для оформления документов.

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия).
Источник: Пресс-служба управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх