Вниманию всех прибывающих в Якутию

Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) обращает внимание жителей республики на комплекс необходимых мер по борьбе со штаммом коронавируса «омикрон». Обезопасьте себя, близких и родных! При малейших признаках острых респираторных заболеваний оставайтесь дома, не подвергайте риску окружающих, вызывайте врача на дом. Каждый турист, вернувшийся в Российскую Федерацию любым видом транспорта, должен пройти ПЦР-тестирование в течение 48 часов с момента прибытия на территорию России и загрузить результаты в личный кабинет в разделе «Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации» (https:www.gosuslugi.ni/400705/1) на портале «Госуслуги». Данное требование распространяется на всех граждан, прибывающих из зарубежных стран, независимо от их возраста.

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном заболевании COVID-19 в последние 6 месяцев, эти сведения (QR код) в обязательном порядке размещаются в личном кабинете в вышеуказанном разделе на портале «Госуслуги». Данное требование распространяется на всех граждан, прибывающих из зарубежных стран, независимо от их возраста.

Согласно указу главы Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» №2267 от 14 января 2022 год режим мер повышенной готовности и срок действия ограничительных мер для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции продлены по 1 марта 2022 года.

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) рекомендует пассажирам по прилету и в течение первых 2-3 дней самостоятельно проходить лабораторные исследования методом ПЦР или ИХА на COVID-19. Информируем, что в аэропорту г. Якутска ЯГБ №2 для желающих проводит бесплатное экспресс-тестирование. В случае возникновения после прилета симптомов ОРВИ необходимо немедленно вызвать врача с указанием информации о прилете.

Граждане, прибывшие из Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединенной Республики Танзания, Специального административного района Гонконг, обязаны соблюдать в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия режим изоляции. Дополнительно необходимо пройти двукратное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР (первое — в течение 2 дней со дня прибытия, второе — с десятого по двенадцатый день со дня прибытия на территорию Российской Федерации).

Лица, имеющие контакт с больным коронавирусом, прибывшим из-за рубежа, должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Фото: SakhaLife.ru Источник: Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)

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