Вниманию всех грузовладельцев!

В целях удовлетворения потребностей предприятий и населения города Якутска в перевозках грузов и во избежание простоя вагонов на станции Нижний Бестях Акционерная компания «Железные дороги Якутии» совместно со своим партнером ООО «Северная Логистическая Компания» в период ограничения грузоподъемности ледовой переправы и до открытия движения для большегрузного автомобильного транспорта оказывает услуги по перегрузу грузов из вагонов, контейнеров и большегрузных машин в автомобили малой грузоподъемности для дальнейшей перевозки грузов через ледовую переправу: с. Павловск – с. Хатассы.

Работы по перегрузу производятся на территории станции Нижний Бестях, в закрытом складском помещении. Гарантируется качественное выполнение работ в кратчайшие сроки.

Обращаться: г. Якутск, пр. Ленина 4/2, кабинет 611.

Тел: 8914-249-4115.

E-mail: slkyakutia@gmail.com