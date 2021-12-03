03.12.2021
19:09
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Якутия

Вниманию всех грузовладельцев!

В целях удовлетворения потребностей предприятий и населения города Якутска в перевозках грузов и во избежание простоя вагонов на станции Нижний Бестях Акционерная компания «Железные дороги Якутии» совместно со своим партнером ООО «Северная Логистическая Компания» в период ограничения  грузоподъемности ледовой переправы и  до открытия движения для  большегрузного автомобильного транспорта оказывает услуги по перегрузу грузов из вагонов, контейнеров и большегрузных машин в автомобили малой грузоподъемности для дальнейшей перевозки грузов через ледовую переправу: с. Павловск – с. Хатассы

Работы по перегрузу производятся на территории станции Нижний Бестях, в закрытом складском помещении. Гарантируется качественное выполнение работ в кратчайшие сроки. 

Обращаться: г. Якутск, пр. Ленина 4/2, кабинет 611. 

Тел: 8914-249-4115. 

E-mail: slkyakutia@gmail.com 

Фото: АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
Источник: АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
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