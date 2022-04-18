18.04.2022
23:25
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Якутия
Вниманию водителей! Сведения об ухудшении погоды на трассе «Вилюй»
По информации ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 19 апреля в Горном, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском районах ожидается снег, местами сильный, днем мокрый снег.
Обращаемся к водителям транспортных средств, с призывом соблюдать осторожность и бдительность при движении, выбирать скоростной режим движения транспорта исходя из погодных условий и состояния сцепления с проезжей частью!
При возникновении нештатной ситуации на трассе необходимо обратиться по круглосуточным телефонам диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8 (4112) 44-10-78, 89245938028.
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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