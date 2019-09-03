Вниманию собственников жилых домов, владельцев дачных участков!

Для исключения ошибок при осуществлении безналичных платежей, а также приведения в соответствие адресов в связи с переименованием улиц частного сектора, присвоением новых адресов домам, которые расположены в дачных секторах, Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» настоятельно рекомендует собственникам жилых домов, владельцам дачных участков подойти в пункты приема платежей отделений/участков Энергосбыта по месту жительства со следующими документами:

— копия паспорта;

— копия правоустанавливающих документов на объект недвижимости (в т. ч. жилые помещения, дачи, гаражи, бани и т.д.);

— адресная справка.

Два последних документа – срок выдачи не более трех месяцев, которые исключают расхождение в написании адреса и кадастровых номеров.

Для предоставления адресной справки необходимо обратиться:

— жителям г. Якутск в МФЦ (многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РС(Я);

-жителям населенных пунктов – в отдел архитектуры и градостроительства улуса (района).

Для предоставления выписки из Росреестра необходимо обратиться в Управление Федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии по РС(Я).

Согласно п. «г» п. 19 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354), договоры о предоставлении коммунальных услуг должны содержать точные сведения об адресе, общей площади, количестве лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, и иные сведения, необходимые для расчета платы за коммунальные услуги.

Тел. контакт центра: 8 800 100 22 05, (4112) 498-498.