Вниманию педагогов образовательных организаций❗

С целью развития профессиональной компетентности педагогических работников в воспитании и просвещении обучающихся, распространения инновационного опыта по реализации антикоррупционного образования учрежден республиканский конкурс на лучшую методику проведения урока и воспитательного мероприятия.

Конкурс проводится согласно Плана просветительских мероприятий в Республике Саха (Якутия) по созданию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, утвержденного распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 24.03.2021г.

Учредители конкурса — Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений при Главе Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Организатор конкурса — «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского – II».

Сроки проведения конкурса с 1 ноября по 6 декабря 2021 г.

К участию в Конкурсе допускаются все желающие педагогические работники образовательных организаций.

Конкурсанты предоставляют Жюри конкурса методическую разработку видеоурока или видеозапись воспитательного мероприятия.

Конкурсные работы могут быть коллективными, но количество авторов одной конкурсной работы — не более 3 человек.

Работы принимаются с 1 ноября по 1 декабря2021 г.на электронную почту konkursiroipk@mail.ru с пометкой «На конкурс по антикоррупционному образованию, воспитанию и просвещению».

Всем участникам конкурса будут вручены Сертификаты участия, а победители будут награждены дипломами I, II, III степени, ценными призами.

Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК 6 декабря 2021 года.