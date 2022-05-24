Возобновляется трансфер через Лену для пассажиров ЖДЯ

Уважаемые пассажиры!

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» информирует о стабилизации ситуации, связанной с прохождением ледохода на реке Лена.

Трансфер пассажиров поезда по маршруту г. Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях с 24 мая текущего года до открытия летней навигации выполняется в штатном режиме судами на воздушной подушке + автобус.

Отправление из г. Якутска в 14.30 с 203 мкр, ул. Ларионова, д.16 (за ЖК «Парус»).

Стоимость трансфера по маршруту г. Якутск (203 мкр) – ж.д. вокзал Нижний Бестях — 1500 рублей.

Талон на трансфер можно приобрести одновременно с покупкой билета на поезд на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru или в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «Федеральная пассажирская компания».

Билетные кассы АО «АК «ЖДЯ» находятся на железнодорожных вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях и в г. Якутске по адресу пр. Ленина,24 («Азимут отель» 1 этаж).

Телефоны для справок: 8(4112) 31-80-81, доб. 7381, 8-914-100-01-00