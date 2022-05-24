24.05.2022
12:31
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Общество

Возобновляется трансфер через Лену для пассажиров ЖДЯ

Уважаемые  пассажиры!

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» информирует о стабилизации ситуации, связанной с  прохождением ледохода на реке Лена.

Трансфер пассажиров поезда по маршруту г. Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях с 24 мая текущего года до открытия летней навигации выполняется в  штатном режиме судами на воздушной подушке + автобус.

Отправление из г. Якутска в 14.30 с 203 мкр, ул. Ларионова, д.16 (за ЖК «Парус»).

Стоимость трансфера по маршруту г. Якутск (203 мкр) – ж.д. вокзал Нижний Бестях — 1500 рублей.

Талон на трансфер можно приобрести одновременно с покупкой билета на поезд на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru  или в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «Федеральная пассажирская компания».

Билетные кассы АО «АК «ЖДЯ» находятся на железнодорожных вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях и в г. Якутске по адресу пр. Ленина,24 («Азимут отель» 1 этаж).

Телефоны для справок: 8(4112) 31-80-81, доб. 7381, 8-914-100-01-00

Фото: пресс-службы
Источник: Заместитель руководителя Представительства АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» в г. Якутске Людмила Алексеевна Ефремова

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