Вниманию пассажиров поезда

Трансфер пассажиров из города Якутска до ж.д. вокзала Нижний Бестях до закрытия ледовой переправы осуществляется автобусами

В связи с продлением сроков закрытия ледовой переправы Якутск – Нижний Бестях до 19 апреля 2021 года трансфер пассажиров 17 –18 апреля 2021 года поезда осуществляется автобусами. Стоимость трансфера составляет 450 рублей.

Посадка пассажиров производится на автовокзале города Якутска и в 202 мкр (зона городского пляжа).

С 19 апреля трансфер до ж.д. вокзала Нижний Бестях будет осуществляться суднами на воздушной подушке с посадкой в 202 мкр. (зона городского пляжа).

По всем вопросам обращаться по тел. 31-80-81, доб. 8909 или по тел. 8-924-870-63-43