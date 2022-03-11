Вниманию пациентов республиканского онкодиспансера

Уважаемые пациенты Якутского республиканского онкологического диспансера!⠀

Спешим уведомить вас о том, что поликлиническое отделение Якутского онкологического диспансера возвращается на прежнее место, в основное здание Якутского онкологического диспансера.

С 14 марта поликлиническое отделение будет проводить плановый прием пациентов по старому адресу: ул. Стадухина, д. 81, корп. 1, здание Якутского онкологического диспансера.

Информация для пациентов поступающих на стационарное лечение: забор анализов ПЦР будет производиться в воскресенье (13 марта 2022 г.) с 8:00-10:00 ч. по адресу: ул. Стадухина, д. 81, корпус 1, центральный вход, этаж 1, кабинет 117.⠀

По всем вопросам обращаться по телефону: 8-914-2-705-379 ☎️ (круглосуточная горячая линия)