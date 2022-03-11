11.03.2022
16:42
274
Красота & Здоровье
Вниманию пациентов республиканского онкодиспансера
Уважаемые пациенты Якутского республиканского онкологического диспансера!⠀
Спешим уведомить вас о том, что поликлиническое отделение Якутского онкологического диспансера возвращается на прежнее место, в основное здание Якутского онкологического диспансера.
С 14 марта поликлиническое отделение будет проводить плановый прием пациентов по старому адресу: ул. Стадухина, д. 81, корп. 1, здание Якутского онкологического диспансера.
Информация для пациентов поступающих на стационарное лечение: забор анализов ПЦР будет производиться в воскресенье (13 марта 2022 г.) с 8:00-10:00 ч. по адресу: ул. Стадухина, д. 81, корпус 1, центральный вход, этаж 1, кабинет 117.⠀
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-914-2-705-379 ☎️ (круглосуточная горячая линия)
Источник: Иван БОРИСОВ.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.03.2022
65
11.03.2022
83
11.03.2022
89
11.03.2022
80
11.03.2022
273
11.03.2022
292
11.03.2022
178
11.03.2022
1566
11.03.2022
673
11.03.2022
153
11.03.2022
1927
11.03.2022
307
11.03.2022
167
11.03.2022
224
11.03.2022
170
11.03.2022
253
11.03.2022
1332
11.03.2022
335
11.03.2022
281
11.03.2022
364
11.03.2022
427
11.03.2022
712
11.03.2022
1464
11.03.2022
319
11.03.2022
391
11.03.2022
1785
11.03.2022
394
11.03.2022
254
11.03.2022
247
11.03.2022
252
11.03.2022
338
11.03.2022
391
11.03.2022
500
11.03.2022
333
11.03.2022
156
11.03.2022
258
11.03.2022
302
11.03.2022
279
11.03.2022
1044
11.03.2022
2502
11.03.2022
574
11.03.2022
3684
10.03.2022
4397
10.03.2022
801
10.03.2022
3141
10.03.2022
3403
10.03.2022
419
10.03.2022
1697
10.03.2022
408
10.03.2022
580
10.03.2022
3414
ТОП НОВОСТИ
06.03.2022
37994
09.03.2022
23005
07.03.2022
22836
07.03.2022
21030
09.03.2022
12903
10.03.2022
10683