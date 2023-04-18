Вниманию охотников! Выдача разрешений на весеннюю охоту

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов для охоты в общедоступных охотничьих угодьях Республики Саха (Якутия) на весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь осуществляется во всех территориальных подразделениях Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Для получения разрешения на добычу заявитель подает заявление, оплачивает государственную пошлину в размере 650 рублей, также для получения разрешения на добычу самца глухаря и тетерева оплачивается сбор за пользование животным миром, согласно тарифам НК РФ (глухарь 1 особь – 100 рублей, тетерев 1 особь – 20 рублей).

Подать заявление для получения разрешения на добычу можно лично, через региональный портал государственных и муниципальных услуг https://clck.ru/33pBJ7, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои Документы».

Необходимые документы для получения разрешения на добычу можете скачать по ссылке https://clck.ru/34Apge .



Со сроками осуществления весенней охоты по группам улусов (районов) Республики Саха (Якутия), можно ознакомится по ссылке: https://clck.ru/34Apgf

Уважаемые охотники, сообщаем Вам о том, что в городе Якутске открылся дополнительный пункт выдачи разрешений на водоплавающую дичь



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