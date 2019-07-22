Вниманию охотников: 22 июля пройдет повторное тестирование

Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) совместно с Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) разработан новый механизм электронной записи на прием в уполномоченный орган для подачи заявлений в г. Якутск на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов, на которых установлен лимит их добычи, в общедоступных охотничьих угодьях на портале государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) e-yakutia.ru.

22 июля 2019 в 17.00 назначено повторное тестирование по результатам устранение недочетов первого тестирования. В связи с этим, приглашаем охотников еще раз принять участие в тестировании электронной записи.

Согласно новому Порядку запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях в г. Якутске начнется в четвертый четверг июля, а именно 25 июля 2019 г. в 18.00. и участие смогут принять только лица, имеющие охотничий билет.

Напоминаем, что запись в электронную очередь производится только для выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов в г. Якутске, в районы республики будет направлена отдельная квота, где распределение разрешений будет произведено в порядке очередности поступления заявлений.