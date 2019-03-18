Вниманию охотников!

Перед сезоном весенней охоты в отделе лицензионно-разрешительной работы по г. Якутску и ГО «Жатай» внесены изменения в график работы по предоставлению гражданам государственных услуг.



В мае на территории республики будет разрешена весенняя охота на болотно-луговую и водоплавающую дичь. В связи с этим в структурном подразделении Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) – отделе лицензионно-разрешительной работы (по г. Якутску и ГО «Жатай») внесены изменения в регламенте работы.

С 18 марта 2019 г. прием граждан по предоставлению государственных услуг в сфере оборота оружия будет производиться с понедельника по субботу с 09:00 до 13:00 ч.

По требованию федерального закона «Об оружии» владельцы огнестрельного оружия должны представлять документы в отдел лицензионно-разрешительной работы не позднее одного месяца до окончания срока действия разрешения. При изменении места жительства владелец в двухнедельный срок со дня регистрации по новому адресу обязан подать заявление о постановке на учет принадлежащего ему оружия. В двухнедельный срок со дня приобретения огнестрельное оружие подлежит регистрации в отделе лицензионно-разрешительной работы.

За нарушение сроков продления разрешения на хранение и ношение оружия, регистрации (перерегистрации) огнестрельного оружия или сроков постановки его на учет при смене места жительства, наступает ответственность в соответствии со ст. 20.11 ч.1 КоАП РФ.