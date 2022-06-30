Вниманию директоров школ❗

Министерство просвещения Российской Федерации, Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России, ФГАУ «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» информируют о начале подготовки к Всероссийскому профессиональному конкурсу «Директор года России» 2022 года.

Конкурс ориентирован на выявление талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, на закрепление образа современного директора школы как профессионала, лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования. Участниками Конкурса являются руководител образовательных организаций общего образования, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации со стажем работы в качестве директора не менее 3-х лет.

Цели Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России»: выявление, поддержка и поощрение эффективных руководителей общеобразовательных организаций, распространение их опыта в области управления общеобразовательной организацией; повышение профессионального мастерства и развитие среды профессионального общения руководителей общеобразовательных организаций;

формирование и развитие экспертного сообщества, компетентного в области управления общеобразовательной организацией;

привлечение внимания общественности к социально значимым проектам в области образования, демонстрация ресурсов и достижений системы образования. Девиз Конкурса: «От идеи – к действиям».

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 20.06.22 г № 10-1127 «О Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года России» региональный этап профессионального

конкурса «Директор года Республики Саха (Якутия) – 2022» проводится с 13 по 15 июля с.г. Оператор конкурса АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» принимает заявки и документы конкурсантов в срок до 10 июля 2022 г.

Напоминаем сроки проведения Всероссийского этапа Конкурса: отборочный (заочный) этап – с 15 августа по 28 августа 2022 года. Основной (очный) этап состоится с 29 сентября по 4 октября 2022 года в Московской области. Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте Конкурса http://директор-года.рф, сайте Министерства просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru.

Спешим подать заявки для участия в столь престижном конкурсе!