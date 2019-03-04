Вниманию чурапчинцев

6 марта 2019 года с 12 часов заместитель руководителя следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) полковник юстиции Юрий Русанов проведет личный прием граждан в селе Чурапча Чурапчинского района Республики Саха (Якутия).

Прием будет проводиться по адресу расположения Чурапчинского межрайонного следственного отдела – улица Курашова, д. 7а.

Запись на прием производится по телефонам: в селе Чурапча: 8 (41151) 41-1-04, 8-924-169-94-41, в городе Якутске – 8 (4112) 40-32-64.

На личный прием могут обратиться жители республики, которые располагают информацией о преступлениях и правонарушениях, относящихся к компетенции Следственного комитета России.

Якутяне имеют возможность заявить о нарушении своих прав в части невыплаты заработной платы либо иных положенных выплат, о ставших известными фактах коррупционных проявлений, о несогласии с принятыми ранее решениями по их обращениям.