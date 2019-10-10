10.10.2019
17:05
48
Общество
Внимание, автомобилисты!
В связи с проведением плановых ремонтных работ в настоящее время не работает светофорный объект на пересечении улиц Лермонтова и Красильникова г. Якутска. До включения электроэнергии на данном перекрестке выставлен инспектор ДПС, который регулирует дорожное движение.
Госавтоинспекция просит автомобилистов при выборе маршрута движения учитывать сложные дорожные условия. В случае отсутствия светофорного регулирования при проезде перекрёстков водители транспортных средств и пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика при его наличии либо установленными дорожным знаками и разметкой.
Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
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