10.10.2019
17:05
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Общество

Внимание, автомобилисты!

В связи с проведением плановых ремонтных работ в настоящее время не работает светофорный объект на пересечении улиц Лермонтова и Красильникова г. Якутска. До включения электроэнергии на данном перекрестке выставлен инспектор ДПС, который регулирует дорожное движение.

Госавтоинспекция просит автомобилистов при выборе маршрута движения учитывать сложные дорожные условия. В случае отсутствия светофорного регулирования при проезде перекрёстков водители транспортных средств и пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика при его наличии либо установленными дорожным знаками и разметкой.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
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