Внимание, автомобилисты!

В связи с проведением плановых ремонтных работ в настоящее время не работает светофорный объект на пересечении улиц Лермонтова и Красильникова г. Якутска. До включения электроэнергии на данном перекрестке выставлен инспектор ДПС, который регулирует дорожное движение.

Госавтоинспекция просит автомобилистов при выборе маршрута движения учитывать сложные дорожные условия. В случае отсутствия светофорного регулирования при проезде перекрёстков водители транспортных средств и пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика при его наличии либо установленными дорожным знаками и разметкой.