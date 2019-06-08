Вниманию автолюбителей: ГАИ проводит мероприятие «Нетрезвый водитель»

В Якутске с 07 по 13 июня 2019 года проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» на выявление водителей управляющих в состоянии алкогольного опьянения и на уменьшение, пресечение дорожно – транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.

По статистике за 2018 год в г. Якутске произошло 43 ДТП с пьяными водителями, в них пострадали 67 человек и два участника дорожного движения погибли.

За 2019 год по апрель месяц 7 происшествий, пострадавших 10 человек. Всего по апрель месяц инспекторы задержали 741 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Алкоголь – один из самых коварных врагов водителя, он делает его беззащитным перед лицом возможной опасности. Опасны не только большие, но и малые дозы. Основная опасность заключается в том, что нетрезвый человек склонен завышать свои способности, что может привести к причине ошибок и к ДТП. Тому доказательство происшествие, случившееся 03 июня на ул. Строда мкр. Марха, когда пьяная автоледи выехала на встречную полосу проезжей части и совершила столкновение с двумя транспортными средствами, в одном из которых пострадали 4 человека, двое из них несовершеннолетние дети.

Водители! Задумайтесь об этом!