16.07.2020
11:45
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Экономика

Вниманию абонентов и потребителей «Сахатранснефтегаза»

Уважаемые абоненты!

Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» доводит до сведения абонентов информацию о том, что 16 июля 2020 года произошел обрыв линии ПАО «Ростелеком». В связи с этим возможны перебои связи со всеми телефонными номерами УГРС АО «Сахатранснефтегаз», включая колл-центр.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
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