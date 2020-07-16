Вниманию абонентов и потребителей «Сахатранснефтегаза»

Уважаемые абоненты! Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» доводит до сведения абонентов информацию о том, что 16 июля 2020 года произошел обрыв линии ПАО «Ростелеком». В связи с этим возможны перебои связи со всеми телефонными номерами УГРС АО «Сахатранснефтегаз», включая колл-центр. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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