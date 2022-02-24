24.02.2022
12:59
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Якутия

Внимание! Закрыт участок автодороги “Индигирка”

В связи с выходом наледи на всю ширину р. Индигир протяженностью около 10-ти километров,  24.02.2022  с 11:00 прекращено движение для всех видов транспортных средств с 145-го километра по 299-й километр  РАД «Индигир» в Момском районе.

Участок выхода наледи  181-й километр  РАД «Индигир» находится в 36 км. севернее с. Чумпу-КытылМомского района и является опасным участком, автозимник проходит по руслу реки между гор, устройство объезда вблизи невозможно.

На месте работает 3 единицы техники. Необходимые временные дорожные знаки выставлены. Скопление транспортных средств отсутствует.

Уведовляем,  что от п.Усть-Нера Оймяконского района до с.Хонуу Момского района  можно доехать через с.Сасыр по автомобильным дорогам “Арктика” и “Мома”.

По открытию движения на данном участке дороги  будет информировано дополнительно.

Фото: управления
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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