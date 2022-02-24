Внимание! Закрыт участок автодороги “Индигирка”

В связи с выходом наледи на всю ширину р. Индигир протяженностью около 10-ти километров, 24.02.2022 с 11:00 прекращено движение для всех видов транспортных средств с 145-го километра по 299-й километр РАД «Индигир» в Момском районе.

Участок выхода наледи 181-й километр РАД «Индигир» находится в 36 км. севернее с. Чумпу-КытылМомского района и является опасным участком, автозимник проходит по руслу реки между гор, устройство объезда вблизи невозможно.

На месте работает 3 единицы техники. Необходимые временные дорожные знаки выставлены. Скопление транспортных средств отсутствует.

Уведовляем, что от п.Усть-Нера Оймяконского района до с.Хонуу Момского района можно доехать через с.Сасыр по автомобильным дорогам “Арктика” и “Мома”.

По открытию движения на данном участке дороги будет информировано дополнительно.