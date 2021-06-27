Внимание! Временные ограничения электроснабжения по Якутии

По информации пресс-службы Центральных электрических сетей, временные ограничения электроснабжения на период с 26 июня по 7 июля в ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. ЯКУТСК:

28 июня:

09:00-11:00 – Луговая 11, Габышева, Кольцевая 1-87 – допуск бригады СМО;

09:00-12:00 – Луговая 4-38, Северная 1/а-15, Курганная 5-14, Тепличная 18-32, Полевая 21/1а, Пилотов 55/2-57 ДСК «Жигули– работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Пилотов 35 – работы по заявкам Энергосбыта;

09:00-16:00 – Лонгинова 13-88а, Ново-Карьерная 16-37/4, Винокурова 1-48, 1-3 Академический пер. – допуск бригады СМО;

09:30-00:00 – Чайковского 30/1 – допуск бригады СМО;

09:30-16:00 – Намцырский тракт СОТ Сосновый бор, Нефтянников, Энтузиастов, Горняк, Таежный, Сокол, 50 лет Вузу, Березка, Урожайный, Землямер, Звезда, Север – ПС допуск бригады СМО;

09:30-16:00 – Ново-Карьерная 16-37/4, Винокурова 1-48, Лонгинова 13-88а, Чайковского 14-103, 1-й Академический пер. 2-20, 2-й Академический пер. 3-24/4, 3-й Академический пер. 2-18, Парковая 9-23, Ильменская 1-34, Каландарашвили 43, Советская, Ново-Сайсарская 4-30/6, Билибина 13-21/21а, ДСК Горизонт, Окружная дорога ДСК Заря, СОТ Быйанг – допуск бригады СМО;

09:30-16:00 – 50 лет Советской Армии 49-122/1, Усть-Мархинка 1/5-127д, Очиченко 43-57, Огородиков 1а-26, Мархинка – допуск бригады СМО;

10:00-12:00 – Котенко 33-39/1, Ногина 18-37, Петра Алексеева 93/1 – работы по технологическому присоединению потребителей;

11:30-13:00 – Хабарова 17/1, 17/2, Губина 37, Чиряева – допуск бригады СМО;

13:00-17:00 – Ситим 38/6 – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:00-17:00 – Покровское шоссе 10 км, Речевая школа 1/3-11/1, Птицевод 222/1,222/2 – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:30-17:00 – Покровский тракт 10 км, СОТ Речевик, Берёзовая 29, СОТ Юннат – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-16:00 – Хатынг-Юряхское шоссе 7-8 км 33/10, 33/6 – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-16:00 – СОТ Эрэл, СОТ Саранка, Маганский тракт 6-9 км, Маганский тракт – работы по заявкам Энергосбыта.

5 июля:

08:00-19:00 – район Речевой школы, район Птицефабрика, Сергеляхское шоссе 7-11 км, Покровский тракт 10 км, СОТ Заря, Виктория, Горизонт, Спорт-2, Птицевод, Вымпел, Быйанг, ДСК Победа, 40 лет Победы, Зои Космодемьянской, Грэсовская, Билибина (частично) – проверка дуговой защиты.

7 июля:

08:00-19:00 – Сосновый берег, Вилюйский тракт 6 км, Старый Покровский тракт, Покровский тракт 10-12 км, СОТ Птицевод – проверка дуговой защиты.

ГОРНЫЙ РАЙОН:

28 июня:

15:00-17:00 – Бердигестях (Данилова, Яковлева, Мира, Прохорова, Федорова, Пер. Андреева, Парфенова, Строда, Гагарина, Тумул, Коврова, Октябрьская, Набережная, Пер. Майский, Тарасова, Сергеляхская, Ленина, Молодежная, Павлова. Администрация МР, администрация МО, Центр Духовности, Прокуратура, Сбербанк, ТД «Эргис», ТД «Дэлэй», ТД «Эгэлгэ», Россельхозбанк, ТД «Айтал», ТД «Южный», БСОШ им. С. Данилова, БСОШ им. А. Осипова, Гимназия, Аптека, Управление образования, Центр Досуга, Военкомат, Почта, Типография, детсад «Крепыш», «Родничок», котельные Школа, РИК) – подключение КТП.

ЛЕНСКИЙ РАЙОН:

28 июня:

14:30-18:00 – Ленск (кратковременно мкр. Спутник, мкр. Ханайдах, мкр. Звездный ул. Комарова, Мелиораторов; Звездная, Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ, Ленскгаз; длительно — РРС-17 км, Аэронавигация СВС, склады ВВ) – вырубка поросли.

28 июня-2 июля:

10:00-17:00 – Витим (мкр-ны Геолог, Аэропорт, Техучасток) – расчистка просеки. 2

9 июня:

09:30-18:00 – Ленск (ул. Набережная, Ленина, Сбербанк, ресторан «Лена», ЦРБ, Прокуратура, РКЦ, «Агентство Аэрофлота», ООО «Медиком», Рынок, ДОУ «Белочка», МК «Алмазный край», Мегафон, ул. Победы 60, пер. Лесников, кафе «Уйгурская кухня», Реабилитационный центр для детей, Первомайская 5) – замена опоры, монтаж кабеля. 30 июня: 14:30-18:00 – Ленск (Школа №1, ДОУ «Чебурашка», ДОУ «Сказка» каменный корпус, храм, РИО «Ленский вестник», дом-интернат для престарелых, ул. Нюйская, Заозерная, Фурманова, Каландаришвили, Дальняя, Сосновая, Дружбы, Чернышевского, Аммосова, За мир, Октябрьская, Советская, Боровая, Свердлова, Чапаева 1-36, Логовая, Пионерская, Горького, Совхозная, Ленина 1-31, Набережная 1-9, Объездная 2, 2а, 2б, 4, 4а, 10а, 10/3, 10/4, пер-ки Совхозный, Мухтуйский, Коммунальный, Южный, Больничный, Полевой, мкр-ны Теплый стан, Доярушка) – замена опор.

1 июля:

09:30-18:00 – Ленск (мкр. Светлый ул. Белинского 1-33, Калинина 1-40, Кирова 1-38) –монтаж СИП.

МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

29 июня:

09:00-17:00 – Матта – ремонт ВЛ.

30 июня:

09:00 -18:00 – Дойду – ремонт ВЛ.

30 июня:

10:00-17:00 – Техтюр, Томтор – расчистка просеки;

11:00-18:00 – Табага, Телиги, Бырама, Хочо, Даркылах, Бютейдях, Елечей, Суола-Морук – ремонт оборудования.

2 июля:

14:30-16:30 – Техтюр – работы по технологическому присоединению.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН:

26 июня:

14:00-18:00 – Тас-Юрях – работы на ВЛ.

28 июня:

09:00-17:30 – Айхал (ул. Таёжная 1б, 1в, 5а, 8г, 8 б1, 8б 2, 8б 3, 9 г, 9д, 9ж, 13б, 13г, 13в, 17 б, 25а, 29, 29а, 34, 35, 39а, 39б, 39в, 39г, 49а, 49б, 49в, гаражи) – перетяжка проводов.

29 июня:

09:00-12:30 и 14:00-17:30 – Айхал (ул. Корнилова 9, гаражи) – перетяжка проводов.

30 июня:

09:00-17:30 – Айхал (ул. Попугаевой 1-12, 14, 18-19, гаражи, м-н «Геолог», Амакинская 6) – перетяжка проводов.

1 июля:

09:30-16:30 – Мирный (управление «Гарант-сервис», МУП «Коммунальщик»; частично ул. Гагарина, Аммосова (частный сектор), аэрологическая станция; м-н «Экспресс» на 50 лет Октября, дачи с 21 по 23 линии со стороны м-на «Андреевский») – работы на ВЛ;

10:00-16:00 – Чернышевский (здание администрации, ул. Космонавтов 10/а, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Дзержинского 2, 4, Гидростроителей 20, маг. «Виктория», Энергосбыт, библиотека, пекарня, паспортный стол, Сбербанк, отделение «Почта России», суд, аптеки по ул. Космонавтов и ул. Дзержинского, РММ) – работы на ТП.

НАМСКИЙ РАЙОН:

30 июня:

09:00-17:00 — Искра — ремонт ВЛ;

10:00-17:00 – Арбын, Фрунзе, Кобяконцы – ремонт ВЛ.

29 июня

09:00-17:00 — Намцы (Аммосова, Ленина, Советская, Таллан-Бюре, Комп. Винокурова, Ч. Винокурова, И. Винокурова, С.Платонова,Кондинского, 30 лет Победы, Северная, Полярная, Колхозная, квартал Се-вер, Юбилецная, Эверстова, Манчары, Молодежная, Мымах, ЖКХ, адм. с. Намцы, Про-куратура, Поликлиника, Ростелеком, Россельхозбанк, Казначейство, налоговая, Столо-вая, Ленагаз, Нарсуд, Почта, Автовокзал, НСШ-1, Гимназия) — ремонт ВЛ;

09:00-18:00 — 2-й Хомустах — ремонт ВЛ;

10:00-16:00 — Едейцы, летники Едейцы, летники Хомустах — ремонт ВЛ;

10:00-17:00 — Арбын, Фрунзе, Кобяконцы — ремонт ВЛ.

1 июля:

09:00-18:00 – 2-q Хомустах – ремонт ВЛ.

НЮРБИНСКИЙ РАЙОН:

26 июня:

20:30-05:30 – Дальний привод Аэропорт, АБЗ Вилюйавтодор, Летники Бэс атах, Тойдах, уч. Салтаны, Чаппанда – замена СИП.

ОЛЁКМИНСКИЙ РАЙОН:

28-29 июня:

13:00-18:00 – Юнкюр, Улахан-Мунгку, Куранда, Олекминское, Кяччи, 1-я Абага, Центральная Абага, Холго, Бердинка, 2-й Нерюктяйинск, 1-й Нерюктяйинск, Тас-Анна, Бирюк, Кыллах – ремонт ВЛ;

13:00-19:00 – Улахан-Мунгку, с. Олекминское (ул. Березовая, часть ул. Молодежная, ул. Озерная, летняя ферма, лагерь (приют), Куранда, Юнкюр, Тюбя – работы на ПС.

СУНТАРСКИЙ РАЙОН:

28 июня:

14:00-20:00 – Шея, Тюбяй, Тюбяй-Жархан, Кюкяй, Кутана – работы на ПС.

29 июня:

14:00-17:00 – Тюбяй, Ыгыатта – замена приставок опор.

30 июня:

14:00-18:00 – Крестях – подключение новой ТП; 14:30-18:30 – Эльгяй, Хоро, Кюндяя, Толон, Кутана, Кюкяй – профилактические испытания.

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН:

28 июня:

13:00-17:00 – Хандыга (Олимпийская, Ойунского, Коммунальная, Первомайская, пер. первомайский, Фестивальная, Советская) – работы по технологическому присоединению потребителей.

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ РАЙОН:

28 июня-2 июля, 5-9 июля:

09:00-17:00 – Мындаба, Борогонцы (Строителей, Дальная, Аржакова, Ленина 100-84, 135-139, Аммосова 2-16, 1-15, 40 лет Победы 1-19, 2-16, Хоринская, Федорова-Мунду, Лонгинова 55-97, 120-146, 92-116, Лермонтова, Колхозная,Маяк, Восточная. Огородная, Озерная, АЗС «Туймада-нефть», ЖКХ, Лесхоз, пекарня «Шелковников», магазин «Туйгун», Сайдам, Сардана, Эрэл, Илин, Маяк, Мебельный, Сайдыы, Ника, Аартык, Урдэл) – капитальный ремонт ВЛ.

30 июня:

10:00-17:00 – Дюпся, Эселях, Чериктей, Бяди, Остойка, Балыктах, Дыгдал – ремонт ВЛ;

09:00-18:00 – Усун-Кюель – ремонт оборудования.

29 июня:

09:00-18:00 – Сырдах, Арылах, Бейдингэ, Окоемовка, Ус-Кель, Балаганнах, Саслыкан, Тумул, Ары-Тит, Хоногор, Соттинцы – техобслуживание ВЛ.

5 июля:

09:00-17:00 – Маягас, Чаран, Борогонцы (гимназия «Уолан», Оллонова, Аржакова 22-36, Дальная 27-38, Ленина 141-171, Аммосова 17-54, 40 лет Победы 21-57, Федорова-Мунду 18-29, Хоринская 9-15, Росгеология) – капитальный ремонт ВЛ.

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

26 июня:

09:30-18:00 – Ой – пасынковка опор.

28-30 июня:

09:00-17:00 – Улахан-Ан (частично) – капитальный ремонт ВЛ.

5-9 июля:

09:00-17:00 – Улахан-Ан – капитальный ремонт ВЛ.

5-6 июля:

10:00-18:00 – Улах-Ан, Октемцы (Хангаласская) – капитальный ремонт ВЛ.

8 июля:

09:00-18:00 – Покровск (частично) – капитальный ремонт ВЛ.

В графике возможны изменения.