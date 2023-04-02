Внимание водители! На трассе «Колыма» продолжается сход снежных лавин, движение автотранспорта закрыто

ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что по состоянию на 20:00 01.04.2023 г. на участке федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» от п. Теплый Ключ (км 475) до р. Эльга (км 867) закрыто движение для всех видов автотранспорта. Напомним, что движение закрыто с 31.03.2023 г. в связи со сходом снежных лавин на участках км 519, км 524, км 594.

В данное время на участке км 594 произошел повторный сход лавины. Подрядной организацией организовано дежурство дорожной техники, ведутся работы по расчистке снежной массы и восстановлению движения.

ФКУ Упрдор «Вилюй» просит автомобилистов воздержаться от поездок по данному направлению до полного открытия движения.

По вопросам о состоянии автомобильных дорог общего пользования федерального значения А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма» можете обращаться по телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8(924)593-80-28.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»